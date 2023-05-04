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Брайтон - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

"МЮ" может выйти на третье место

Брайтон - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Брайтон" примет дома "Манчестер Юнайтед". Матч, который многое решает: для хозяев это битва за попадание в Лигу Европы, а для гостей - за третью строчку и закрепление в Лиге чемпионов. Еще 23-го "МЮ" удалось обыграть "Брайтон" в полуфинале Кубка Англии, смогут ли манкунианцы сделать это снова?

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Чемпионат Англии 28-й тур
4 мая. Начало в 22:00
"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: АПЛ Манчестер Юнайтед Брайтон смотреть футбол онлайн
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