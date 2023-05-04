Брайтон - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Брайтон" примет дома "Манчестер Юнайтед". Матч, который многое решает: для хозяев это битва за попадание в Лигу Европы, а для гостей - за третью строчку и закрепление в Лиге чемпионов. Еще 23-го "МЮ" удалось обыграть "Брайтон" в полуфинале Кубка Англии, смогут ли манкунианцы сделать это снова?

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Чемпионат Англии 28-й тур

4 мая. Начало в 22:00

"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед"

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