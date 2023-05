АПЛ. Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0. Победный пенальти на 90+9 минуте

“Брайтон” смог отомстить “Манчестер Юнайтед” за вылет из Кубка Англии в серии пенальти… забив одиннадцатиметровый на 90+9 в матче чемпионата. Команда Роберто Де Дзерби заслужила взять три очка, так на протяжении всего матча демонстрировала больше инициативы.

“Юнайтед” в какой-то степени повторил свой план игры против “Астон Виллы”, который успешно сработал в прошлом туре. Против соперника, который славится хорошим построением атак от обороны (“Брайтон” это делает лучше всех в лиге, недавно заявил Пеп Гвардиола) – играть лонгболлами. И одно из обстоятельств играло в пользу МЮ. Перед матчем стало известно, что у Паскаля Гросса какое-то небольшое повреждение, а это означало, что “Брайтон” остался без трех футболистов, которые могут сыграть на правом фланге обороны (Лампти, Велтман, Гросс). Проблемную позицию пришлось закрывать Кайседо. Учитывая, что против него действовал Маркус Рашфорд, задача была не из простых.

И большинство своих моментов в первом тайме “Юнайтед” создал именно после лонгболлов или потерь у “Брайтона”. Мяч сразу же забрасывался вперед, где быстрые Рашфорд, Антони и Марсьяль находили возможности для ударов. Но проблема в была в том, что свои шансы они в основном получали под углом, и их удары были неизобретательны – прямо в руки Джейсону Стилу.

“Брайтон” играл гораздо интереснее. Уже на старте матча прекрасный шанс не реализовал Митома, пробив в голову Де Хеа после потери Линделефа. Интересно было наблюдать за дуэлью японца с Уан-Биссакой, но немало шансов было и у Энсисо, Буонанотте и Уэлбека.

30': Steele denies Rashford at his near post, before Antony's miscued effort is well tipped away by the Albion keeper. ????



[0-0] ???? https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC ????⚪️ pic.twitter.com/NfYyJcwO9f