АПЛ. Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0. Победный пенальти на 90+9 минуте

“Брайтон” смог отомстить “Манчестер Юнайтед” за вылет из Кубка Англии в серии пенальти… забив одиннадцатиметровый на 90+9 в матче чемпионата. Команда Роберто Де Дзерби заслужила взять три очка, так на протяжении всего матча демонстрировала больше инициативы.

“Юнайтед” в какой-то степени повторил свой план игры против “Астон Виллы”, который успешно сработал в прошлом туре. Против соперника, который славится хорошим построением атак от обороны (“Брайтон” это делает лучше всех в лиге, недавно заявил Пеп Гвардиола) – играть лонгболлами. И одно из обстоятельств играло в пользу МЮ. Перед матчем стало известно, что у Паскаля Гросса какое-то небольшое повреждение, а это означало, что “Брайтон” остался без трех футболистов, которые могут сыграть на правом фланге обороны (Лампти, Велтман, Гросс). Проблемную позицию пришлось закрывать Кайседо. Учитывая, что против него действовал Маркус Рашфорд, задача была не из простых.

И большинство своих моментов в первом тайме “Юнайтед” создал именно после лонгболлов или потерь у “Брайтона”. Мяч сразу же забрасывался вперед, где быстрые Рашфорд, Антони и Марсьяль находили возможности для ударов. Но проблема в была в том, что свои шансы они в основном получали под углом, и их удары были неизобретательны – прямо в руки Джейсону Стилу.

“Брайтон” играл гораздо интереснее. Уже на старте матча прекрасный шанс не реализовал Митома, пробив в голову Де Хеа после потери Линделефа. Интересно было наблюдать за дуэлью японца с Уан-Биссакой, но немало шансов было и у Энсисо, Буонанотте и Уэлбека.

30': Steele denies Rashford at his near post, before Antony's miscued effort is well tipped away by the Albion keeper. ????



[0-0] ???? https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC ????⚪️ pic.twitter.com/NfYyJcwO9f — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 4, 2023

Первый тайм закончился интересными 0:0, но вторая половина началась с серии фолов с двух сторон, и рефери Андре Марринер немного потерял нити игры, позволив футболистам действовать уж слишком грубо в ряде эпизодов. В частности, удалось избежать второй желтой Каземиро за фол на Мак Аллистере.

Собственно, ключевой момент случился на 70-й минуте после грубого фола Антони на том же Мак Аллистере и жесткой реакции на него Льюиса Данка. Оба футболиста получили по желтой, а команды вернулись к футболу.

Но расклад сил же изменился. “Манчестер Юнайтед” играл на 0:0, а “Брайтон” демонстрировал амбиции и желание взять три очка. Были атаки, удары, и отчаянные сейвы Де Хеа.

И “Юнайтед” все же не выдержал. На 90+5 минуте Шоу в своей штрафной после углового сыграл рукой, VAR это заметил, и Марринер указал на точку.

Алексис Мак Аллистер, который вместе с Билли Гилмором прекрасно отыграл в центре против пары Каземиро-Фред, взял мяч в руки, и хладнокровно пробил пенальти

1:0 – “Брайтон” поднимается на шестое шестое, у команды Де Дзерби на четыре очка и два матча меньше, чем у пятого “Ливерпуля”. Но календарь очень непростой. Впереди игры с “Арсеналом”, “Ньюкаслом”, “Манчестер Сити”, “Астон Виллой” и другими. Где “чайки” завершат сезон сказать сложно.

“Манчестер Юнайтед” продолжает играть очень слабо в выездных матчах. Против команд из первой десятки – всего одна победа, одна ничья и семь поражений. Но у команды тен Хага больше не будет сильных соперников и место в топ-4 потерять будет очень трудно.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 33 25 4 4 87-30 +57 79 2 "Арсенал" 34 24 6 4 81-39 +42 78 3 "Ньюкасл" 33 18 11 4 61-27 +34 65 4 "Манчестер Юнайтед" 33 19 6 8 49-40 +9 63 5 "Ливерпуль" 34 17 8 9 66-42 +24 59 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 32 16 7 9 62-40 +22 55 7 "Тоттенхэм" 34 16 6 12 63-57 +6 54 8 "Астон Вилла" 34 16 6 12 46-42 +4 54

Чемпионат Англии, 28-й тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Манчестер Юнайтед” 1:0

Гол: Мак Аллистер 90+9 (пен.)

“Брайтон”: Стил – Кайседо, Данк, Уэбстер, Эступиньян – Гилмор (Колуилл 76), Мак Аллистер – Буонанотте (Марч 62), Энсисо, Митома – Уэлбек (Ундав 76)

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Уан-Биссака, Линделеф, Шоу, Далот – Каземиро, Фред (Забитцер 76) – Антони (Санчо 76), Фернандеш, Рашфорд – Марсьяль (Вегорст 84)

Предупреждения: Уэбстер 52, Данк 70, Колуилл 77, Кайседо 86 – Каземиро 44, Далот 59, Антони 68, Шоу 90+4