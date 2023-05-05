Реванш за Кубок. Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0. Обзор матча и видео гола

“Брайтон” сделал дубль в матчах с “Манчестер Юнайтед” в АПЛ 2022/23 и отомстил за вылет из полуфинала Кубка Англии в серии пенальти. По настоящей футбольной иронии свой победный гол “чайки” забили именно с одиннадцатиметрового за игру рукой Люка Шоу в дополнительное время. С точки точно пробил Алексис Мак Аллистер. “Брайтон” создал больше моментов и заслуживал победить.

Чемпионат Англии, 28-й тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Манчестер Юнайтед” 1:0

Гол: Мак Аллистер 90+9 (пен.)