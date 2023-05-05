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Реванш за Кубок. Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0. Обзор матча и видео гола

Англия
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Команда Де Дзерби забила победный гол на 90+9 минуте 

Реванш за Кубок. Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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“Брайтон” сделал дубль в матчах с “Манчестер Юнайтед” в АПЛ 2022/23 и отомстил за вылет из полуфинала Кубка Англии в серии пенальти. По настоящей футбольной иронии свой победный гол “чайки” забили именно с одиннадцатиметрового за игру рукой Люка Шоу в дополнительное время. С точки точно пробил Алексис Мак Аллистер. “Брайтон” создал больше моментов и заслуживал победить.

Чемпионат Англии, 28-й тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Манчестер Юнайтед” 1:0

Гол: Мак Аллистер 90+9 (пен.)

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед видеоповторы Алексис Макаллистер
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