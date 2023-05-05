  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Де Дзерби: Бог футбола существует. Мы должны были победить МЮ и в Кубке
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби: Бог футбола существует. Мы должны были победить МЮ и в Кубке

Англия
(2 голосов)

Итальянец считает, что справедливость восторжествовала в чемпионате

Де Дзерби: Бог футбола существует. Мы должны были победить МЮ и в Кубке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в рамках перенесенного 28-го тура чемпионата Англии.

Единственный гол был забит на 90+9 с пенальти — 11-метровый реализовал аргентинский хавбек Алексис Макаллистер.

"Очень рад и в восторге от выступления и результата. Мы провели фантастическую игру, доминировали в матче. Мои игроки заслужили победу. Бог футбола существует. Мы заслужили победу в полуфинале, но проиграли по пенальти, но сегодня мы выиграли благодаря 11-метровому.

Я думаю, что в обеих играх мы играли лучше, чем "Юнайтед". Последний результат в Кубке был несправедливым.

Читайте такжеРеванш за Кубок. Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0. Обзор матча и видео гола

Пенальти на 90+9 – очень тяжелый момент. Я бы предпочел не видеть исполнение с точки!

Нам предстоит сыграть еще шесть игр, шесть очень сложных игр. В понедельник мы сыграем первую тяжелую игру с "Эвертоном", и мы должны победить. Если мы не выиграем у них, мы потеряем эти три очка.

Попадание в еврокубки? Мы боремся за эту цель, но нам предстоит сыграть еще шесть игр", — отметил наставник.

В данный момент "Брайтон" занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 балла.

По теме
yellow-arrow
Реванш за Кубок. Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0. Обзор матча и видео гола
yellow-arrow
АПЛ. Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0. Победный пенальти на 90+9 минуте
yellow-arrow
Брайтон - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде