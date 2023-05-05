Де Дзерби: Бог футбола существует. Мы должны были победить МЮ и в Кубке

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в рамках перенесенного 28-го тура чемпионата Англии.

Единственный гол был забит на 90+9 с пенальти — 11-метровый реализовал аргентинский хавбек Алексис Макаллистер.

"Очень рад и в восторге от выступления и результата. Мы провели фантастическую игру, доминировали в матче. Мои игроки заслужили победу. Бог футбола существует. Мы заслужили победу в полуфинале, но проиграли по пенальти, но сегодня мы выиграли благодаря 11-метровому.

Я думаю, что в обеих играх мы играли лучше, чем "Юнайтед". Последний результат в Кубке был несправедливым.