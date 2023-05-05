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Де Дзерби: Бог футбола существует. Мы должны были победить МЮ и в Кубке
Итальянец считает, что справедливость восторжествовала в чемпионате
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в рамках перенесенного 28-го тура чемпионата Англии.
Единственный гол был забит на 90+9 с пенальти — 11-метровый реализовал аргентинский хавбек Алексис Макаллистер.
"Очень рад и в восторге от выступления и результата. Мы провели фантастическую игру, доминировали в матче. Мои игроки заслужили победу. Бог футбола существует. Мы заслужили победу в полуфинале, но проиграли по пенальти, но сегодня мы выиграли благодаря 11-метровому.
Я думаю, что в обеих играх мы играли лучше, чем "Юнайтед". Последний результат в Кубке был несправедливым.
Пенальти на 90+9 – очень тяжелый момент. Я бы предпочел не видеть исполнение с точки!
Нам предстоит сыграть еще шесть игр, шесть очень сложных игр. В понедельник мы сыграем первую тяжелую игру с "Эвертоном", и мы должны победить. Если мы не выиграем у них, мы потеряем эти три очка.
Попадание в еврокубки? Мы боремся за эту цель, но нам предстоит сыграть еще шесть игр", — отметил наставник.
В данный момент "Брайтон" занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 балла.
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