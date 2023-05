ФОТО. Ливерпуль презентовал новую домашнюю форму

"Ливерпуль" официально презентовал домашний комплект формы на сезон-2023/24.

Экипировка выполнена в традиционном красном цвете для команды. Манжеты и воротник выделены белыми вставками. Форма вдохновлена сезоном-1973/74, когда мерсисайдцы выиграли Кубок Англии во главе легендарного тренера Билла Шенкли.

Техническим спонсором команды является Nike.

Впервые в новой форме "Ливерпуль" сыграет 20 мая - против "Астон Виллы" на "Энфилде".

