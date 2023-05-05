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ФОТО. Ливерпуль презентовал новую домашнюю форму
Отсылка к сезону 1973/74
Фото: liverpoolfc.com
"Ливерпуль" официально презентовал домашний комплект формы на сезон-2023/24.
Экипировка выполнена в традиционном красном цвете для команды. Манжеты и воротник выделены белыми вставками. Форма вдохновлена сезоном-1973/74, когда мерсисайдцы выиграли Кубок Англии во главе легендарного тренера Билла Шенкли.
Техническим спонсором команды является Nike.
Впервые в новой форме "Ливерпуль" сыграет 20 мая - против "Астон Виллы" на "Энфилде".
Inspired by the ‘70s but it’s never looked fresher. ????⚡— Liverpool FC (@LFC) May 5, 2023
What a trio. ???? pic.twitter.com/uXOWlnm6Is— Liverpool FC (@LFC) May 5, 2023
On set with these three ????— Liverpool FC (@LFC) May 5, 2023
Pre-order the new home kit now with @lfcretail ???? pic.twitter.com/ndVfLO8lE9
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