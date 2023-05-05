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ФОТО. Ливерпуль презентовал новую домашнюю форму

Англия
(1 голосов)

Отсылка к сезону 1973/74

ФОТО. Ливерпуль презентовал новую домашнюю форму

Фото: liverpoolfc.com

Новина українською

"Ливерпуль" официально презентовал домашний комплект формы на сезон-2023/24.

Экипировка выполнена в традиционном красном цвете для команды. Манжеты и воротник выделены белыми вставками. Форма вдохновлена сезоном-1973/74, когда мерсисайдцы выиграли Кубок Англии во главе легендарного тренера Билла Шенкли.

Техническим спонсором команды является Nike.

Впервые в новой форме "Ливерпуль" сыграет 20 мая - против "Астон Виллы" на "Энфилде".

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В статье: Ливерпуль
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Источник:
liverpoolfc.com

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