Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брайтон договорился о переходе Джеймса Милнера
Трансфер состоится на правах свободного агента
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер со следующего сезона будет выступать за другую команду из английской Премьер-лиги.
37-летний футболист перейдет в "Брайтон". "Чайки" согласовали переход английского ветерана, сообщает известный журналист Фабрицио Романо. Контракт хавбека будет рассчитан до лета 2024 года.
Трансфер состоится на правах свободного агента, в июне у Милнера истекает соглашение с "мерсисайдцами". Джеймс стал игроком "Ливерпуля" в 2015 году. За восемь лет в футболке "красных" полузащитник провел 328 матчей и забил 26 мячей.
В данный момент "Брайтон", возглавляемый Роберто Де Дзерби, занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Роскошная жена одного из лидеров чемпионского Наполи. ФОТО
- Выжигая технику оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 4 мая
- Доминирование Черноморца и легионеры Днепра-1. Символическая сборная 24-го тура УПЛ
- Известна судьба фаната Арсенала, который во время лондонского дерби светил лазером в глаза Мудрику
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО