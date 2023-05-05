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Брайтон договорился о переходе Джеймса Милнера

Англия
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Трансфер состоится на правах свободного агента

Брайтон договорился о переходе Джеймса Милнера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер со следующего сезона будет выступать за другую команду из английской Премьер-лиги.

37-летний футболист перейдет в "Брайтон". "Чайки" согласовали переход английского ветерана, сообщает известный журналист Фабрицио Романо. Контракт хавбека будет рассчитан до лета 2024 года.

Трансфер состоится на правах свободного агента, в июне у Милнера истекает соглашение с "мерсисайдцами". Джеймс стал игроком "Ливерпуля" в 2015 году. За восемь лет в футболке "красных" полузащитник провел 328 матчей и забил 26 мячей.

В данный момент "Брайтон", возглавляемый Роберто Де Дзерби, занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ.

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В статье: Джеймс Милнер Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион
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