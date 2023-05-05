Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Менеджер Ньюкасла прокомментировал слухи о Роналду и Неймаре: Нужно находить игроков, до того как они зажгут на мировой арене
Прозрачный намек
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау прокомментировал слухи о возможном подписании сороками Криштиану Роналду и Неймара. Менеджер считает, что таланты необходимо воспитывать.
"Многие имена не точны. Надо разумно набирать персонал.
Мы хотим открыть их до того, как они разразятся на мировой арене. Нам следует идти вниз, найти их молодыми и развивать их. Я знаю направление", - сказал Хау.
Напомним, что на днях появились сообщения, что "сороки" рассматривают подписание будущим летом Неймара. Бразилец подходит на позицию левого вингера в формации Хау.
Популярное сейчас
- Доминирование Черноморца и легионеры Днепра-1. Символическая сборная 24-го тура УПЛ
- Россияне за четверг нанесли 75 авиационных ударов
- Долгожданное чемпионство Наполи, Динамо победило Ворсклу. Главные новости за 4 мая
- Известна судьба фаната Арсенала, который во время лондонского дерби светил лазером в глаза Мудрику
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО