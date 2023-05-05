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Менеджер Ньюкасла прокомментировал слухи о Роналду и Неймаре: Нужно находить игроков, до того как они зажгут на мировой арене

Англия
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Прозрачный намек

Менеджер Ньюкасла прокомментировал слухи о Роналду и Неймаре: Нужно находить игроков, до того как они зажгут на мировой арене

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау прокомментировал слухи о возможном подписании сороками Криштиану Роналду и Неймара. Менеджер считает, что таланты необходимо воспитывать.

"Многие имена не точны. Надо разумно набирать персонал.

Мы хотим открыть их до того, как они разразятся на мировой арене. Нам следует идти вниз, найти их молодыми и развивать их. Я знаю направление", - сказал Хау.

Напомним, что на днях появились сообщения, что "сороки" рассматривают подписание будущим летом Неймара. Бразилец подходит на позицию левого вингера в формации Хау.

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В статье: Криштиану Роналду Неймар Ньюкасл Эдди Хау
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Источник:
fabrizioromano

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