Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп о попадании в топ-4: Другие в гораздо лучшем положении. Попадание в топ-6 также не гарантировано
Не оптимистично
Фото: uefa.com
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о перспективах попадания в топ-4. Немецкий специалист считает, что шансы не велики.
"Другие команды находятся в гораздо лучшем положении. Пока они выигрывают матчи, у нас нет шансов. Мы должны держаться против команд позади нас.
У нас 59 очков, а у "Юнайтед" 63, поэтому мы можем набрать максимум 71, "Юнайтед" нужно восемь очков из 15. Я думаю, что они это сделают. Они выиграют три матча из оставшихся – и все.
Даже если мы своими выступлениями окажем давление на другие команды, не все в в наших руках. Судя по тому, как они, четыре лучшие команды, играли в этом сезоне, похоже, никто не проигрывает больше, чем выигрывает.
Мы планируем финишировать как можно выше, сейчас это означает пятое место, но гарантий нет. Шестое место тоже не гарантированно", – заявил Клопп.
Сейчас "Ливерпуль" идет в АПЛ на 5-м месте с 59-ю очками после 34-х туров. 6-м идет "Брайтон", который набрал 55 очков за 6 туров до конца, "красным" же осталось сыграть 4 матча.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Роскошная жена одного из лидеров чемпионского Наполи. ФОТО
- Работают ВСУ. Пригожин показал штабеля трупов вагнеровцев и жестко обматерил верхушку армии РФ
- Доминирование Черноморца и легионеры Днепра-1. Символическая сборная 24-го тура УПЛ
- Гвардиола: Арсенал уже выиграл свой главный титул – квалифицировались в ЛЧ. Им грустно, но они должны быть счастливы
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО