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Клопп о попадании в топ-4: Другие в гораздо лучшем положении. Попадание в топ-6 также не гарантировано

Англия
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Не оптимистично

Клопп о попадании в топ-4: Другие в гораздо лучшем положении. Попадание в топ-6 также не гарантировано

Фото: uefa.com

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о перспективах попадания в топ-4. Немецкий специалист считает, что шансы не велики.

"Другие команды находятся в гораздо лучшем положении. Пока они выигрывают матчи, у нас нет шансов. Мы должны держаться против команд позади нас.

У нас 59 очков, а у "Юнайтед" 63, поэтому мы можем набрать максимум 71, "Юнайтед" нужно восемь очков из 15. Я думаю, что они это сделают. Они выиграют три матча из оставшихся – и все.

Даже если мы своими выступлениями окажем давление на другие команды, не все в в наших руках. Судя по тому, как они, четыре лучшие команды, играли в этом сезоне, похоже, никто не проигрывает больше, чем выигрывает.

Мы планируем финишировать как можно выше, сейчас это означает пятое место, но гарантий нет. Шестое место тоже не гарантированно", – заявил Клопп.

Сейчас "Ливерпуль" идет в АПЛ на 5-м месте с 59-ю очками после 34-х туров. 6-м идет "Брайтон", который набрал 55 очков за 6 туров до конца, "красным" же осталось сыграть 4 матча.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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Источник:
bbc.com

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