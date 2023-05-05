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Брайтон подписал нападающего из чемпионшипа за 35 миллионов евро

Англия
(1 голосов)

11 голов в сезоне

Брайтон подписал нападающего из чемпионшипа за 35 миллионов евро

Фото: "Уотфорд"

Новина українською

"Брайтон" объявил о подписании 21-летнего нападающего "Уотфорда" Жоау Педро. За бразильца отдали 34,5 миллиона евро.

Стороны подписали контракт до лета 2028-го.

Сделка стала крупнейшей в истории "Брайтона".

В прошлом сезоне Чемпионшипа Педро сыграл за "Уотфорд" в 35 играх, забил 11 голов и отдал 4 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 24 миллиона евро.

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В статье: Уотфорд Брайтон энд Хоув Альбион
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Источник:
twitter.com/officialbhafc

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