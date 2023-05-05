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Брайтон подписал нападающего из чемпионшипа за 35 миллионов евро
11 голов в сезоне
Фото: "Уотфорд"
"Брайтон" объявил о подписании 21-летнего нападающего "Уотфорда" Жоау Педро. За бразильца отдали 34,5 миллиона евро.
Стороны подписали контракт до лета 2028-го.
Сделка стала крупнейшей в истории "Брайтона".
В прошлом сезоне Чемпионшипа Педро сыграл за "Уотфорд" в 35 играх, забил 11 голов и отдал 4 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 24 миллиона евро.
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Источник:twitter.com/officialbhafc
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