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Челси может во второй раз арендовать Феликса. Синие хотят, чтобы португалец остался

Англия
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Аренда – единственный вариант для синих

Челси может во второй раз арендовать Феликса. Синие хотят, чтобы португалец остался

Фото: https://twitter.com/joaofelix70

Новина українською

"Челси" рассматривает вариант ещё одной аренды Жоау Феликса, сообщает Goal.com. "Синие" не собираются платить "матрасникам" запрашиваемые 100 миллионов евро.

При этом в клубе очень хотят, чтобы Феликс остался и попытаются провернуть ещё одну аренду.

Отмечается, что "Челси" не единственный вариант для продолжения карьеры португальца. Ним также интересуются в "ПСЖ", который покинет Лионель Месси и скорее всего уйдет Неймар.

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Португалец провел за "синих" 16 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 50 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) Жоау Феликс
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Источник:
goal.com

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