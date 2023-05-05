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Челси может во второй раз арендовать Феликса. Синие хотят, чтобы португалец остался
Аренда – единственный вариант для синих
Фото: https://twitter.com/joaofelix70
"Челси" рассматривает вариант ещё одной аренды Жоау Феликса, сообщает Goal.com. "Синие" не собираются платить "матрасникам" запрашиваемые 100 миллионов евро.
При этом в клубе очень хотят, чтобы Феликс остался и попытаются провернуть ещё одну аренду.
Отмечается, что "Челси" не единственный вариант для продолжения карьеры португальца. Ним также интересуются в "ПСЖ", который покинет Лионель Месси и скорее всего уйдет Неймар.
Португалец провел за "синих" 16 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 50 миллионов евро.
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