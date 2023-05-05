Челси может во второй раз арендовать Феликса. Синие хотят, чтобы португалец остался

"Челси" рассматривает вариант ещё одной аренды Жоау Феликса, сообщает Goal.com. "Синие" не собираются платить "матрасникам" запрашиваемые 100 миллионов евро.

При этом в клубе очень хотят, чтобы Феликс остался и попытаются провернуть ещё одну аренду.

Отмечается, что "Челси" не единственный вариант для продолжения карьеры португальца. Ним также интересуются в "ПСЖ", который покинет Лионель Месси и скорее всего уйдет Неймар.

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Португалец провел за "синих" 16 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 50 миллионов евро.