Первый номер Тоттенхэма выбыл до конца сезона из-за травмы

Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис пропустит оставшиеся матчи команды в сезоне из-за повреждения. "Шпорам" предстоит сыграть с "Кристал Пэлас", "Астон Виллой", "Брентфордом" и "Лидсом".

Льорис получил травму в матче с "Ньюкаслом" (1:6), где пропустил 5 голов за первый тайм. Французского вратаря заменили в перерыве.

Уго провел в этом сезоне 31 поединок, 9 из которых отстоял "на ноль".

Напомним, что после чемпионата мира Льорис завершил карьеру в сборной Франции. В этом году голкиперу исполняется 37 лет.