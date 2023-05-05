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Первый номер Тоттенхэма выбыл до конца сезона из-за травмы
Плохие новости для "шпор"
Getty Images / Global Images Ukraine
Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис пропустит оставшиеся матчи команды в сезоне из-за повреждения. "Шпорам" предстоит сыграть с "Кристал Пэлас", "Астон Виллой", "Брентфордом" и "Лидсом".
Льорис получил травму в матче с "Ньюкаслом" (1:6), где пропустил 5 голов за первый тайм. Французского вратаря заменили в перерыве.
Уго провел в этом сезоне 31 поединок, 9 из которых отстоял "на ноль".
Напомним, что после чемпионата мира Льорис завершил карьеру в сборной Франции. В этом году голкиперу исполняется 37 лет.
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