Полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара получил травму бедра, из-за которой вынужден досрочно завершить сезон. Информацию об этом подтвердил главный тренер команды Юрген Клопп.

"Тиаго будет прооперирован и пропустит остаток сезона. Это та же проблема, из-за которой он пропустил пару месяцев раньше. Будет ли он готов к предсезонке? Да, и именно поэтому мы делаем это сейчас", - говорит Клопп.

32-летний испанец успел отыграть всего 96 минут после того, как вернулся на поле в апреле после прошлой травмы.