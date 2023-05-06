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Тиаго будет прооперирован и пропустит остаток сезона
Он только недавно вернулся в строй после прошлой травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара получил травму бедра, из-за которой вынужден досрочно завершить сезон. Информацию об этом подтвердил главный тренер команды Юрген Клопп.
"Тиаго будет прооперирован и пропустит остаток сезона. Это та же проблема, из-за которой он пропустил пару месяцев раньше. Будет ли он готов к предсезонке? Да, и именно поэтому мы делаем это сейчас", - говорит Клопп.
32-летний испанец успел отыграть всего 96 минут после того, как вернулся на поле в апреле после прошлой травмы.
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