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Тиаго будет прооперирован и пропустит остаток сезона

Англия
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Он только недавно вернулся в строй после прошлой травмы

Тиаго будет прооперирован и пропустит остаток сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара получил травму бедра, из-за которой вынужден досрочно завершить сезон. Информацию об этом подтвердил главный тренер команды Юрген Клопп.

"Тиаго будет прооперирован и пропустит остаток сезона. Это та же проблема, из-за которой он пропустил пару месяцев раньше. Будет ли он готов к предсезонке? Да, и именно поэтому мы делаем это сейчас", - говорит Клопп.

32-летний испанец успел отыграть всего 96 минут после того, как вернулся на поле в апреле после прошлой травмы.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Тиаго Алькантара
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Источник:
BBC

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