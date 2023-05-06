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Ливерпуль - Брентфорд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Прямая LIVE трансляция матча английской Премьер-лиги

Ливерпуль - Брентфорд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" набрал отличный ход. Команда Юргена Клоппа выиграла пять матчей подряд и вернулась к борьбе за Лигу чемпионов. И пусть наставник мерсисайдцев пока хладнокровно относится к таким перспективам, но на самом деле до четвертой позиции всего четыре очка. "Брентфорд" - крепкий середняк английского футбола. "Пчелы" девятые и выиграли два последних матча. К слову, "Брентфорд" также одержал победу над мерсисайдцами в первом круге текущего чемпионата.

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Чемпионат Англии 35-й тур
6 мая. Начало в 19:30
"Ливерпуль" - "Брентфорд"
Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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