Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Тоттенхэма лично хочет видеть Нагельсманна в клубе. Немец ведет переговоры с лондонцами
У Юлиана есть несколько вопросов к руководству
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий тренер Юлиан Нагельсманн ведет переговоры с "Тоттенхэмом". Об этом сообщает Sky Sports.
Президент "шпор" хочет лично пригласить наставника возглавить команду. В то же время Нагельсманн хочет работать в клубе, ведь видит в проекте “Тоттенхэма” большой потенциал.
Однако поначалу Юлиан хочет согласовать определенные моменты. В частности, его интересует, насколько велики он получит полномочия по трансферной политике клуба. Также открытым вопросом является персона спортивного директора.
Кроме этого "шпоры" должны выплатить "Баварии" компенсацию за разрыв контракта Нагельсманна, ведь после увольнения тренера он до сих пор имеет соглашение с мюнхенцами, которое действует до 2026 года.
Напомним, что ранее Нагельсманн отказал "Челси" в предложении возглавить клуб
Популярное сейчас
- В России подорвали автомобиль с пропагандистом-оккупантом. Ему оторвало ногу
- Виллиан рассказал, почему больше никогда не вернется в Бразилию
- В Воздушных силах ВСУ подтвердили информацию об историческом сбитии ракеты Кинжал украинским ПВО
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО