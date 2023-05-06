Президент Тоттенхэма лично хочет видеть Нагельсманна в клубе. Немец ведет переговоры с лондонцами

Немецкий тренер Юлиан Нагельсманн ведет переговоры с "Тоттенхэмом". Об этом сообщает Sky Sports.

Президент "шпор" хочет лично пригласить наставника возглавить команду. В то же время Нагельсманн хочет работать в клубе, ведь видит в проекте “Тоттенхэма” большой потенциал.

Однако поначалу Юлиан хочет согласовать определенные моменты. В частности, его интересует, насколько велики он получит полномочия по трансферной политике клуба. Также открытым вопросом является персона спортивного директора.

Кроме этого "шпоры" должны выплатить "Баварии" компенсацию за разрыв контракта Нагельсманна, ведь после увольнения тренера он до сих пор имеет соглашение с мюнхенцами, которое действует до 2026 года.

Напомним, что ранее Нагельсманн отказал "Челси" в предложении возглавить клуб