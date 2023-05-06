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За симуляцию. Мудрик заработал первую желтую в АПЛ

Англия
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Это вторая его желтая за Челси

За симуляцию. Мудрик заработал первую желтую в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На 15 минуте матча Мудрик получил первую желтую карточку в АПЛ. Игрок слишком картинно упал в борьбе с соперником в штрафной.

Это его второе предупреждение за "Челси". Первое он получил в ответном матче Лиги Чемпионов против "Реала".

Украинец вышел в старте за "Челси" против "Борнмута" в рамках 35 тура АПЛ. Михаил сыграл в 13 матчах чемпионата Англии и отдал 2 ассиста.

Сейчас матч продолжается. Следите за игрой в нашей текстовой трансляции.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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