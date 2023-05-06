Марез оформил больше всего ассистов в АПЛ после мундиаля

Вингер "Манчестер Сити" Рияд Марез сделал больше всего голевых передач в английской Премьер-лиге со времен Чемпионата Мира в Катаре. 9 ассистов было сделано игроком с того времени. Это лучший результат второй половины чемпионата.

Сразу после него идут защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд и нападающий лондонского "Арсенала" Леандро Троссар. У них на счету по 8 голевых передач.

В общем Рияд сыграл в этом сезоне 42 матча за "горожан", в которых записал на свой счет 15 забитых мячей и 12 результативных передач.