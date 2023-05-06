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Марез оформил больше всего ассистов в АПЛ после мундиаля

Англия
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Алжирец показывает невероятную форму во второй половине сезона

Марез оформил больше всего ассистов в АПЛ после мундиаля

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вингер "Манчестер Сити" Рияд Марез сделал больше всего голевых передач в английской Премьер-лиге со времен Чемпионата Мира в Катаре. 9 ассистов было сделано игроком с того времени. Это лучший результат второй половины чемпионата.

Сразу после него идут защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд и нападающий лондонского "Арсенала" Леандро Троссар. У них на счету по 8 голевых передач.

В общем Рияд сыграл в этом сезоне 42 матча за "горожан", в которых записал на свой счет 15 забитых мячей и 12 результативных передач.

Последние два ассиста игрок "Ман Сити" оформил в поединке против "Лидса". Игра до сих пор продолжается, следите за ней в нашей текстовой трансляции.

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Мудрик отыграл 63 минуты и показал 94% точности передач.
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В статье: Манчестер Сити Рияд Марез
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