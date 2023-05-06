  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Манчестер Сити – Лидс 2:1. Сами себе создали проблемы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Манчестер Сити – Лидс 2:1. Сами себе создали проблемы

Англия
Обновлено
(1 голосов)

У Холанда сегодня реализации не было вообще

АПЛ. Манчестер Сити – Лидс 2:1. Сами себе создали проблемы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига, 35-й тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Эндрю Медли

"Манчестер Сити" - "Лидс" 2:1

Голы: Гюндоган 19, 21 – Родриго 85

Манчестер Сити: Эдерсон – Аканджи, Ляпорт, Аке (Уокер 54) – Льюис, Гюндоган (Родри 90+3) – Марез, Де Брюйне, Фоден – Альварес (Б. Силва 87), Холанд

Лидс: Роблес – Фирпо, Вобер, Кристенсен – Гаррисон (Саммервилл 66), Рокка (С. Гринвуд 59), Форшоу (Стрейк 80), Эйлинг – Ньонто (Родриго 58), Маккенни – Бэмфорд (Ааронсон 80)

Предупреждения: Ньонто 45+2, Родриго 71, Маккенни 90+3

Незабитый пенальти: Гюндоган 84 (штанга)

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль - Брентфорд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Ливерпуль с серией в пять побед подряд принимает Брентфорд. Текстовая трансляция матча
yellow-arrow
Мудрик отыграл 63 минуты и показал 94% точности передач.
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Лидс Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
06.05.2023 в 19:38
Так буває, коли в поті чола вийшли у лідери, а попереду ще більш важки завдання... натхненя на перемогу у прохідному матчі трошки не вистачає Але класу і з АНТИфартом МС вистачило. Чогось вирішив, що Гюндоган пенальті не заб'є... Ну не може фортуна тричі за гру посміхатися одному.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде