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АПЛ. Манчестер Сити – Лидс 2:1. Сами себе создали проблемы
У Холанда сегодня реализации не было вообще
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 35-й тур
"Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Эндрю Медли
"Манчестер Сити" - "Лидс" 2:1
Голы: Гюндоган 19, 21 – Родриго 85
Манчестер Сити: Эдерсон – Аканджи, Ляпорт, Аке (Уокер 54) – Льюис, Гюндоган (Родри 90+3) – Марез, Де Брюйне, Фоден – Альварес (Б. Силва 87), Холанд
Лидс: Роблес – Фирпо, Вобер, Кристенсен – Гаррисон (Саммервилл 66), Рокка (С. Гринвуд 59), Форшоу (Стрейк 80), Эйлинг – Ньонто (Родриго 58), Маккенни – Бэмфорд (Ааронсон 80)
Предупреждения: Ньонто 45+2, Родриго 71, Маккенни 90+3
Незабитый пенальти: Гюндоган 84 (штанга)
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