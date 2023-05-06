АПЛ. Манчестер Сити – Лидс 2:1. Сами себе создали проблемы

Так буває, коли в поті чола вийшли у лідери, а попереду ще більш важки завдання... натхненя на перемогу у прохідному матчі трошки не вистачаєАле класу і з АНТИфартом МС вистачило. Чогось вирішив, що Гюндоган пенальті не заб'є... Ну не може фортуна тричі за гру посміхатися одному.