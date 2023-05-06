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Борнмут - Челси 1:3. Мудрик в старте. Обзор матча и видео голов
Первая победа "синих" с 11 марта
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 35-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде обыграл "Борнмут" и обеспечил себе место в АПЛ на следующий сезон. Коуч "пенсионеров" Фрэнк Лэмпард выпустил Михаила Мудрика в стартовом составе на эту игру – украинский вингер отыграл 63 минуты в поединке против "вишневых", после чего был заменен на Рахима Стерлинга. После этого тура "Челси" занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, а "Борнмут" – 14-е.
АПЛ, 35-й тур
Стадион: "Вайталити Стэдиум" (Борнмут)
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Голы: Винья (21) – Галлахер (9), Бадиашиль (82), Феликс (86)
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