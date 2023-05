АПЛ. Ливерпуль - Брентфорд 1:0. Шестая подряд победа

“Ливерпуль” приблизился к четвертому “Манчестер Юнайтед” на расстояние одного пункта, правда “красные” сыграли на два матча больше. Пробиться в топ-4 будет очень сложно. Но “Ливерпуль” вновь сделал шаг к тому, чтобы гарантировать себе пятое место и Лигу Европы, победив в шестом туре подряд.

Игра с “Брентфордом” вновь получилась незапоминающейся, как и встреча с “Фулхэмом” (1:0) посреди недели. И если победа над “дачниками” была добыта благодаря голу с пенальти Салаха, то сегодня египтянин забил свой гол в игровом эпизоде. “Ливерпуль” разыграл мяч после углового, долго выбирал варианты для навеса, и в итоге Фабиньо закинул мяч в штрафную на ван Дейка, а нидерландец продлил на Мо.

Для Салаха этот гол тридцатым в сезоне и 19-м в Премьер-лиги. Кроме того, египтянин забил свой сотый гол на “Энфилде”.

Болельщики “Ливерпуля”, как и ожидалось, заглушили свистом и пением гимн Великобритании в честь коронации Чарльза III, что касается самого футбола, то “красные” хорошо провели стартовые тридцать минут, практически не выпуская “Брентфорд” из своей половины поля. Вновь прекрасную игру демонстрировал Трент Александер-Арнольд, создавая моменты из глубины, Гакпо должен был делать счет 2:0, но не попал в ворота с метра.

????️ “If he played midfield he’d probably save Liverpool 100 million pounds”



- @Carra23 on Trent Alexander-Arnold pic.twitter.com/ilqTkLOBMf