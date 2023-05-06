АПЛ. Ливерпуль - Брентфорд 1:0. Шестая подряд победа

“Ливерпуль” приблизился к четвертому “Манчестер Юнайтед” на расстояние одного пункта, правда “красные” сыграли на два матча больше. Пробиться в топ-4 будет очень сложно. Но “Ливерпуль” вновь сделал шаг к тому, чтобы гарантировать себе пятое место и Лигу Европы, победив в шестом туре подряд.

Игра с “Брентфордом” вновь получилась незапоминающейся, как и встреча с “Фулхэмом” (1:0) посреди недели. И если победа над “дачниками” была добыта благодаря голу с пенальти Салаха, то сегодня египтянин забил свой гол в игровом эпизоде. “Ливерпуль” разыграл мяч после углового, долго выбирал варианты для навеса, и в итоге Фабиньо закинул мяч в штрафную на ван Дейка, а нидерландец продлил на Мо.

Для Салаха этот гол тридцатым в сезоне и 19-м в Премьер-лиги. Кроме того, египтянин забил свой сотый гол на “Энфилде”.

Болельщики “Ливерпуля”, как и ожидалось, заглушили свистом и пением гимн Великобритании в честь коронации Чарльза III, что касается самого футбола, то “красные” хорошо провели стартовые тридцать минут, практически не выпуская “Брентфорд” из своей половины поля. Вновь прекрасную игру демонстрировал Трент Александер-Арнольд, создавая моменты из глубины, Гакпо должен был делать счет 2:0, но не попал в ворота с метра.

????️ “If he played midfield he’d probably save Liverpool 100 million pounds”



- @Carra23 on Trent Alexander-Arnold pic.twitter.com/ilqTkLOBMf — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 6, 2023

“Брентфорд” удалось вернуться в игру в конце первого тайма, и даже забить гол – однако у Мбемо был офсайд.

Во втором тайме игра выровнялась, но это скорее можно расценивать как критическое замечание ей, а не комплимент. “Брентфорд” имел проблемы с созданием моментов, но не показал творческой и оригинальной игры и “Ливерпуль”. На последних минутах “Брентфорд” имел пару угловых, к которым подключался кипер гостей Райя, но “красные” справились со всеми вызовами. Алиссон во второй подряд игре делает клиншит, сегодня он провел свой сотый матч на ноль в “Ливерпуле”.

“Ливерпулю” ничего не остается, как дожидаться матчей “Манчестер Юнайтед” и “Ньюкасл” в надежде на их неудачи.

Чемпионат Англии, 35-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Брентфорд” 1:0

Гол: Салах 13

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас 82) – Гакпо, Фабиньо, Джонс (Милнер 82) – Салах, Жота (Хендерсон 73), Нуньес (Диас 65)

“Брентфорд”: Райя – Генри (Шаде 72), Ми, Пиннок, Йеоргенсен, Хики (Висса 88) – Янельт (Дамсгор 82), Йенсен (Баптист 82), Оньека (Дасилва 72) – Тоуни, Мбемо

Предупреждения: ван Дейк 5, Фабиньо 42, Конате 54, Аллисон 70 – Мбемо 27, Генри 70