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Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0. Рекорд Кейна. Видео обзор матча
Капитан решает вопросы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 35-го тура АПЛ лондонский "Тоттенхэм" на своем поле минимально обыграл "Кристалл Пелас". Победу "шпорам" принес гол Харри Кейна в компенсированное время до первого тайма. Для капитана "Тоттенхэма" этот забитый мяч стал 26-м в этом чемпионате и десятым, который он забил головой - это новый рекорд лиги. Кроме того, английский нападающий вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ, опередив легендарного форварда "МЮ" Уэйна Руни. После этого тура "шпоры" занимают 6-е место в турнирной таблице, а "стекольщики" - 12-е.
Чемпионат Англии, 35-й тур
Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
Гол: Кейн 45+1
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