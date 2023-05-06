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Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0. Рекорд Кейна. Видео обзор матча

Англия
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Капитан решает вопросы

Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0. Рекорд Кейна. Видео обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 35-го тура АПЛ лондонский "Тоттенхэм" на своем поле минимально обыграл "Кристалл Пелас". Победу "шпорам" принес гол Харри Кейна в компенсированное время до первого тайма. Для капитана "Тоттенхэма" этот забитый мяч стал 26-м в этом чемпионате и десятым, который он забил головой - это новый рекорд лиги. Кроме того, английский нападающий вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ, опередив легендарного форварда "МЮ" Уэйна Руни. После этого тура "шпоры" занимают 6-е место в турнирной таблице, а "стекольщики" - 12-е.

Чемпионат Англии, 35-й тур

Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Кристал Пэлас” 1:0

Гол: Кейн 45+1

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Харри Кейн
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