А мог бы быть хет-трик. Манчестер Сити - Лидс 2:1. Обзор матча и видео голов

"Манчестер Сити" и "Лидс" сыграли матч в рамках 35 тура АПЛ. Могла быть легкая победа 3:0, но что-то пошло не так.

Гюндоган реализовал два момента, сначала на 19 минуте, позже на 21. Две голевые передачи за "Сити" отдал Марез, тем самым оформив больше всего ассистов в АПЛ после мундиаля.

У Гюндогана был шанс сделать хет-трик, но он не реализовал пенальти на 84 минуте матча. Этим воспользовался "Лисд" и забил мяч. Автором гола стал Родриго на 85 минуте.

"Горожане" уверенно идут по турниру, удерживая первое место и имея в активе 82 очка. "Лидс" борется за выживание и занимает 17 место с 30-ю очками.