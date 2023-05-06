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А мог бы быть хет-трик. Манчестер Сити - Лидс 2:1. Обзор матча и видео голов
Манчестер Сити - Лидс ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 06.05.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images
"Манчестер Сити" и "Лидс" сыграли матч в рамках 35 тура АПЛ. Могла быть легкая победа 3:0, но что-то пошло не так.
Гюндоган реализовал два момента, сначала на 19 минуте, позже на 21. Две голевые передачи за "Сити" отдал Марез, тем самым
У Гюндогана был шанс сделать хет-трик, но он не реализовал пенальти на 84 минуте матча. Этим воспользовался "Лисд" и забил мяч. Автором гола стал Родриго на 85 минуте.
"Горожане" уверенно идут по турниру, удерживая первое место и имея в активе 82 очка. "Лидс" борется за выживание и занимает 17 место с 30-ю очками.
Чемпионат Англии, 35-й тур
6 мая, Манчестер, "Этихад"
Голы: Гюндоган 19, 21 - Родриго 85
Незабитый пенальти: Гюндоган 84 (штанга)
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