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Ливерпуль - Брентфорд 1:0. Салах на уровне с Джеррардом. Видео обзор матча
Минимальная домашняя победа подопечных Клоппа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 35-го тура АПЛ подопечные Юргена Клоппа на своем поле минимально обыграли "Брентфорд". Победу "красным" принес гол Мохамеда Салаха – египтянин поразил ворота "вишневых" на 13-й минуте встречи. Благодаря этому забитому мячу, 30-летний Салах
Чемпионат Англии, 35-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”
Гол: Салах 13
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