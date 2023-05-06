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Ливерпуль - Брентфорд 1:0. Салах на уровне с Джеррардом. Видео обзор матча

Англия
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Минимальная домашняя победа подопечных Клоппа

Ливерпуль - Брентфорд 1:0. Салах на уровне с Джеррардом. Видео обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 35-го тура АПЛ подопечные Юргена Клоппа на своем поле минимально обыграли "Брентфорд". Победу "красным" принес гол Мохамеда Салаха – египтянин поразил ворота "вишневых" на 13-й минуте встречи. Благодаря этому забитому мячу, 30-летний Салах сравнялся с легендой "мерсисайдцев" Стивеном Джеррардом по количеству голов в составе "Ливерпуля". После этого тура "Ливерпуль" занимает 5-е место в турнирной таблице, а "Брентфорд" - 9-е.

Чемпионат Англии, 35-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Брентфорд” 1:0

Гол: Салах 13

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В статье: Брентфорд Ливерпуль
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