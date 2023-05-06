Клопп о шансах на ТОП-4: Ничего еще не решено

Главный тренер "Ливерпуля" после победного матча 35 тура АПЛ над "Брентфордом" со счетом 1:0 дал интервью Sky Sports, где высказал свои мысли по поводу конкретных игроков и команды в целом:

"Сегодняшняя игра была лучшей при стандартах, которую я когда-либо видел в своей жизни. Это потому, что ребята были очень сконцентрированы. Могли ли мы лучше контролировать игру в некоторых моментах? Да, но это было очень сложно. Я увидел много положительных вещей. Ребята сегодня очень хорошо поработали, поэтому я очень доволен."

Также он добавил несколько слов, о новой позиции Трента Александера-Арнольда и о том, останется ли он на ней в следующем сезоне:

"Это зависит от игроков, которых мы пригласим. Ему очень хорошо подходит эта позиция. Шанс, который он создал для Дарвина Нуньеса, был очень невероятным. Трент хорошо играет в обороне, но ему еще нужно адаптироваться к новой формации, ведь он не может быть везде на поле. То, что он делает на поле - это невероятно".

Закончил Юрген Клопп размышляя о шансах на попадание в ЛЧ: