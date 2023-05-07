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Клопп: Шесть туров назад никто даже не думал, что мы так поднимемся
Коуч рад успеху команды на последнем отрезке
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Брентфордом" (1:0) и пребывание на 5-й позиции в таблице АПЛ.
"Шесть туров назад никто даже не думал, что будем здесь. Не можем сделать больше, чем побеждать в матчах. Если "Манчестер Юнайтед" будет играть в своих играх так, как им хочется, они будут впереди нас на 7 очков, а это будет очень Должны убедиться, что завершим сезон наилучшим образом.
Может быть, уже немного поздно, но лучше поздно, чем никогда. Представьте, если бы "МЮ" проиграл. Не думаю, что они это сделают, но представьте, если бы они это сделали, а нас бы не было рядом в таблице. Мы бы очень об этом пожалели. Если "Юнайтед" выиграет два своих матча, то они оторвутся на 7 очков. Тогда уже все будет решено.
"Брайтон", если выиграет все свои матчи, что вполне возможно, будет выше нас. Это увлекательный этап сезона. Должны убедиться, что достаточно отрываемся от команд сзади, потому что они уже рядом", - сказал Клопп.
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