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Клопп: Шесть туров назад никто даже не думал, что мы так поднимемся

Англия
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Коуч рад успеху команды на последнем отрезке

Клопп: Шесть туров назад никто даже не думал, что мы так поднимемся

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Брентфордом" (1:0) и пребывание на 5-й позиции в таблице АПЛ.

"Шесть туров назад никто даже не думал, что будем здесь. Не можем сделать больше, чем побеждать в матчах. Если "Манчестер Юнайтед" будет играть в своих играх так, как им хочется, они будут впереди нас на 7 очков, а это будет очень Должны убедиться, что завершим сезон наилучшим образом.

Может быть, уже немного поздно, но лучше поздно, чем никогда. Представьте, если бы "МЮ" проиграл. Не думаю, что они это сделают, но представьте, если бы они это сделали, а нас бы не было рядом в таблице. Мы бы очень об этом пожалели. Если "Юнайтед" выиграет два своих матча, то они оторвутся на 7 очков. Тогда уже все будет решено.

"Брайтон", если выиграет все свои матчи, что вполне возможно, будет выше нас. Это увлекательный этап сезона. Должны убедиться, что достаточно отрываемся от команд сзади, потому что они уже рядом", - сказал Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Брентфорд Ливерпуль
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Источник:
Daily Mail

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