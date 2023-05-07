Ньюкасл - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Канониры" еще не простились с шансами на титул, однако теперь все не в руках команды Александра Зинченко. Отставание от "Ман Сити" составляет четыре очка. К тому же, манчестерцы выиграли десять матчей подряд в АПЛ, в то время как у "Арсенала" последовал спад. "Ньюкасл" также недавно переживал непростые времена, однако сейчас "сороки" имеют в своем активе три победы подряд и удерживают третью строчку таблицы. До "Арсенала" тринадцать баллов, поэтому коллективу необходимо сконцентрироваться на сохранении места в зоне ЛЧ, что уже будет хорошим результатом.

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Чемпионат Англии 35-й тур

7 мая. Начало в 18:30

"Ньюкасл" - "Арсенал"

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