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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая LIVE трансляция матча английской Премьер-лиги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Зимой казалось, что "Манчестер Юнайтед" безусловно заберет себе одно из четырех мест в Лиге чемпионов на следующий сезон. Однако весной "дьяволов" стало качать в результатах, и, как следствие, сейчас у коллектива Эрика тен Хага преимущество над "Ливерпулем" лишь в один балл. Впрочем, у манчестерцев есть два матча в запасе, которые могут помочь закрепиться в зоне ЛЧ. "Вест Хэм" после рывка из зоны вылета сейчас имеет полосу из трех поражений подряд, в которых пропустил сразу девять голов. И это при том, что борьба за выживание еще окончательно не выиграна, ведь до восемнадцатой строчки всего четыре очка.
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Чемпионат Англии 35-й тур
7 мая. Начало в 21:00
"Вест Хэм Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция -
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