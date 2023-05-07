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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Прямая LIVE трансляция матча английской Премьер-лиги

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Зимой казалось, что "Манчестер Юнайтед" безусловно заберет себе одно из четырех мест в Лиге чемпионов на следующий сезон. Однако весной "дьяволов" стало качать в результатах, и, как следствие, сейчас у коллектива Эрика тен Хага преимущество над "Ливерпулем" лишь в один балл. Впрочем, у манчестерцев есть два матча в запасе, которые могут помочь закрепиться в зоне ЛЧ. "Вест Хэм" после рывка из зоны вылета сейчас имеет полосу из трех поражений подряд, в которых пропустил сразу девять голов. И это при том, что борьба за выживание еще окончательно не выиграна, ведь до восемнадцатой строчки всего четыре очка.

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Чемпионат Англии 35-й тур
7 мая. Начало в 21:00
"Вест Хэм Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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