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Ньюкасл нацелился на молодого таланта Фенербахче
Турок показал свой профессионализм в течение текущего сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Ньюкасла" встретится с семьей турецкого полузащитника "Фенербахче" Арды Гюллера и обсудит возможный трансфер.
"Ньюкасл" намерен выиграть трансферную гонку за Гюллера и договориться о его переходе ближайшим летом. Семья футболиста планирует выслушать предложения от "Барселоны" и "Аякса".
Действующий контракт Гюллера с "Фенербахче" рассчитан до лета 2025 года, но в нем опция фиксированной суммы выкупа в 5 миллионов евро, если он не проведет на поле суммарно 1500 минут в текущем сезоне.
На счету Гюллера 1038 минут, а в календаре "Фенербахче" осталось всего пять матчей до конца сезона, так что с большой вероятностью эта опция будет активирована.
Арда Гюллер принял участие в 29 матчах в составе "Фенербахче" во всех турнирах в нынешнем сезоне и только в 12 из них появился на поле в стартовом составе. На счету игрока шесть забитых мячей и три голевых передачи во всех турнирах текущего сезона.
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