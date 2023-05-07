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Ньюкасл нацелился на молодого таланта Фенербахче

Англия
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Турок показал свой профессионализм в течение текущего сезона

Ньюкасл нацелился на молодого таланта Фенербахче

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Ньюкасла" встретится с семьей турецкого полузащитника "Фенербахче" Арды Гюллера и обсудит возможный трансфер.

"Ньюкасл" намерен выиграть трансферную гонку за Гюллера и договориться о его переходе ближайшим летом. Семья футболиста планирует выслушать предложения от "Барселоны" и "Аякса".

Действующий контракт Гюллера с "Фенербахче" рассчитан до лета 2025 года, но в нем опция фиксированной суммы выкупа в 5 миллионов евро, если он не проведет на поле суммарно 1500 минут в текущем сезоне.

На счету Гюллера 1038 минут, а в календаре "Фенербахче" осталось всего пять матчей до конца сезона, так что с большой вероятностью эта опция будет активирована.

Арда Гюллер принял участие в 29 матчах в составе "Фенербахче" во всех турнирах в нынешнем сезоне и только в 12 из них появился на поле в стартовом составе. На счету игрока шесть забитых мячей и три голевых передачи во всех турнирах текущего сезона.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Ньюкасл
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Источник:
Football Insider

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