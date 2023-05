АПЛ. Ньюкасл - Арсенал 0:2. Борьба характеров

“Арсенал” стал только второй командой в чемпионате, которой удалось обыграть “Ньюкасл” на его поле. Обе команды постарались сделать игру максимально некомфортной друг для друга. “Арсенал”, забив быстрый гол, в стиле ж самого “Ньюкасла”, часто убивал время и умело работал с ритмом матча. Хозяева, пользуясь попустительством рефери Криса Кавано, устроили настоящую охоту на игроков “Арсенала”, работая локтями, шипами и всем остальным против Жезуса, Саки и других футболистов в красном. В этой игре также были две штанги и перекладина, отмененный пенальти и автогол, который установил окончательный счет. Настоящее зрелище.

Матч начался с мощного давления и атак “Ньюкасла”. Уже на второй минуте мог забивать Мерфи. Уилсон выкатил мяч под удар вингеру “Ньюкасла”, но “канониры” были спасены штангой ворот Рэмсдейла. Уже через шесть минут гостей выручил VAR. “Сороки” разыграли угловой, Бруну Гимарайнс оказался в центре на ударной позиции, бразилец пробил и попал в Якуба Кивиора.

Всем, что в том числе и рефери Крису Кавано, показалось, что польский центрбек сыграл рукой, но как показал видеоповтор 23-летний защитник отбил мяч бедром. Пенальти не было. “Арсенал” оставался в игре.

Сложно сказать, как этот матч сложился бы для команды Микеля Артеты, если бы не гол Мартина Эдегора на 14-й минуте. Этот момент действительно стал переломным в матче. “Арсенал” разыграл свой штрафной, у Жоржиньо не было вариантов и он оставил мяч норвежцу. Эдегор решил пробить с 25 метров и какой это получился удар! Низом, между ног двум игрокам “Ньюкасла”, и точно в угол ворот Поупа. Настоящая красота. Это был первый гол “Арсенала” в ворота “сорок” за более чем 200 минут.

После забитого гола “Арсенал” сделал все, чтобы “Ньюкасл” не мог организовать качественное давление на ворота Рэмсдейла. Футболисты гостевой команды много времени проводили на газоне, каждый розыгрыш мяча растягивался до невозможности. “Ньюкаслу” это не нравилось? Но именно так “сороки” смогли выбороть ничью 0:0 в первом матче нынешнего сезона, и в целом “НЬюкасл” лидирует в АПЛ по такому сомнительному показателю как “убийство времени”.

Вероятно это обстоятельство вдвойне раздражало хозяев, и они действовали очень жестко против игроков “Арсенала”. Совершенно необъяснимым образом “Ньюкасл” закончил матч только с двумя желтыми.

“Арсенал” не только занимался футбольными хитростями, но и переигрывал “Ньюкасл” в футбольном плане. До перерыва должны были забивать Мартинелли, Сака, Эдегор, но с их ударами с ближних позиций справлялся Ник Поуп. У хозяев неплохой шанс не реализовал Уиллок.

“Ньюкасл” начал второй тайм в таком стиле, как и первый, намереваясь снести “Арсенал” с поля своими атаками и своей физической мощью. Тяжело было Зинченко, его в одном эпизоде легко переиграл Мерфи, навес, но Исак пробил головой в штанге. Не проходит и пяти минут, как Шер после углового пробивал головой в упор, но попал прямо в Рэмсдейла.

“Арсенал” ответил прекрасным шансом Мартинелли. Бразилец сместился с фланга, уже перебросил Поупа, но попал в перекладину.

Замена Зинченко на Тирни была неизбежной, и она помогла “Арсеналу” выровнять баланс, действовать более надежно без мяча.

А затем был забит второй гол. Он стал неким торжеством справедливости. Шер несколькими минутами ранее встретил локтем в центре поля Жезуса, и вновь удивительным образом остался без желтой карточки. Но затем швейцарский центрбек забил мяч в свои ворота. Мартинелли выполнил прострел, и Шер не сумел сориентироваться.

Оставалось играть более 20 минут, и счет 2:0 – не самый приятный для “Арсенала”. Но команда Микеля Артеты очень качественно провела завершающий отрезок матча, фактически не позволив “Ньюкаслу” создать ничего.

2:0 – “Арсенал” провел один из лучших матчей в сезоне, борьба за чемпионство теоретически еще не завершена. “Ньюкасл” своим поражением дал небольшую надежду пятому “Ливерпулю”.

