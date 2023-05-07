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Ньюкасл - Арсенал 0:2. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Видеообзор победы Арсенала над третьей командой чемпионата

Ньюкасл - Арсенал 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Арсенал” добыл 25-ю победу в чемпионате Англии, победив в гостях “Ньюкасл”, который ранее на своем поле проигрывал только “Ливерпулю”. “Сороки” играли жестко и решительно против команды Артеты, дважды пробили в каркас ворот, и имели свои моменты, но голы забивал только “Арсенал”. Сначала Мартин Эдегор открыл счет красивым дальним ударом, а во втором тайме центрбек “Ньюкасл” Шер срезал мяч в свои ворота. 2:0 – важная победа “Арсенала”.

Чемпионат Англии, 35-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Арсенал” 0:2

Голы: Эдегор 14, Шер 71 (авт.)

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига АПЛ Ньюкасл видеоповторы Мартин Эдегор
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