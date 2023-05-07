Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл - Арсенал 0:2. Обзор матча и видео голов
Видеообзор победы Арсенала над третьей командой чемпионата
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Арсенал” добыл 25-ю победу в чемпионате Англии, победив в гостях “Ньюкасл”, который ранее на своем поле проигрывал только “Ливерпулю”. “Сороки” играли жестко и решительно против команды Артеты, дважды пробили в каркас ворот, и имели свои моменты, но голы забивал только “Арсенал”. Сначала Мартин Эдегор открыл счет красивым дальним ударом, а во втором тайме центрбек “Ньюкасл” Шер срезал мяч в свои ворота. 2:0 – важная победа “Арсенала”.
Чемпионат Англии, 35-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
Голы: Эдегор 14, Шер 71 (авт.)
Популярное сейчас
- Чистая победа при скандальном судействе. Черноморец – Днепр-1 1:2
- ВИДЕО. Арбитр Панчишин поставил несуществующий пенальти в матче Черноморец – Днепр-1
- Александрия - Шахтер: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция
- Виллиан рассказал, почему больше никогда не вернется в Бразилию
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО