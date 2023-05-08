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Шанс для Ливерпуля. Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0. Обзор матча и видео голов

Англия
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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 07.05.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Шанс для Ливерпуля. Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0. Обзор матча и видео голов

Фото: twitter.com

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"Вест Хэм" и "Манчестер Юнайтед" сыграли матч в рамках 35 тура АПЛ. Подопечные Эрика тен Хага дают шанс "Ливерпулю"

"Молотобойцы" удерживают минимальную победу со счетом 1:0. Гол в первом тайме забил Бенрахма на 27 минуте.

Благодаря добытым очкам, команда отдаляется от зоны вылета. "Юнайтед" наоборот, подпускает к себе команду Юргена Клоппа.

Сейчас "МЮ" идет на 4 месте, а "YNWA" на 5. Между командами разница в 1 очко, 63 против 62. Но у "красных дьяволов" матч в запасе.

Чемпионат Англии, 35-й тур
6 мая, "Олимпийский" (Лондон)
"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:0
Гол: Бенрахма 27

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В статье: Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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