Шанс для Ливерпуля. Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0. Обзор матча и видео голов

"Вест Хэм" и "Манчестер Юнайтед" сыграли матч в рамках 35 тура АПЛ. Подопечные Эрика тен Хага дают шанс "Ливерпулю"

"Молотобойцы" удерживают минимальную победу со счетом 1:0. Гол в первом тайме забил Бенрахма на 27 минуте.

Благодаря добытым очкам, команда отдаляется от зоны вылета. "Юнайтед" наоборот, подпускает к себе команду Юргена Клоппа.

Сейчас "МЮ" идет на 4 месте, а "YNWA" на 5. Между командами разница в 1 очко, 63 против 62. Но у "красных дьяволов" матч в запасе.

Чемпионат Англии, 35-й тур

6 мая, "Олимпийский" (Лондон)

"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:0

Гол: Бенрахма 27