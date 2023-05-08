Зинченко отыграл 61 минуту с Ньюкаслом и 50 раз коснулся мяча

В рамках 35-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" на выезде обыграл "Ньюкасл" – со счетом 2:0.

Главный тренер "канониров" Микель Артета выпустил Александра Зинченко в стартовом составе на эту игру. В итоге украинский защитник провел на поле 61 минуту, после чего испанский наставник заменил Александра Кира Тирни.

Аналитический портал SofaScore оценил игру 26-летнего Зинченко в 6,8 балла.

Статистика Александра в игре против "сорок":

Выносы мяча: 3

Перехваты: 1

Отборы мяча: 0

Обыгранный из дриблинга: 0

Борьба за позицию (победа): 1 (0)

Верховые дуэли (победа): 4 (3)

Потери мяча: 6

Фолы: 1

Касания мяча: 50

Точные передачи: 34/38 (89%)

Длинные передачи (точные): 1 (0)

В этом сезоне чемпионата Англии украинец сыграл в 27 матчах, в которых записал на свой счет 1 гол и 2 ассиста.