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Зинченко отыграл 61 минуту с Ньюкаслом и 50 раз коснулся мяча

Англия
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Артета заменил украинца во втором тайме

Зинченко отыграл 61 минуту с Ньюкаслом и 50 раз коснулся мяча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 35-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" на выезде обыграл "Ньюкасл" – со счетом 2:0.

Главный тренер "канониров" Микель Артета выпустил Александра Зинченко в стартовом составе на эту игру. В итоге украинский защитник провел на поле 61 минуту, после чего испанский наставник заменил Александра Кира Тирни.

Аналитический портал SofaScore оценил игру 26-летнего Зинченко в 6,8 балла.

Статистика Александра в игре против "сорок":

  • Выносы мяча: 3
  • Перехваты: 1
  • Отборы мяча: 0
  • Обыгранный из дриблинга: 0
  • Борьба за позицию (победа): 1 (0)
  • Верховые дуэли (победа): 4 (3)
  • Потери мяча: 6
  • Фолы: 1
  • Касания мяча: 50
  • Точные передачи: 34/38 (89%)
  • Длинные передачи (точные): 1 (0)

В этом сезоне чемпионата Англии украинец сыграл в 27 матчах, в которых записал на свой счет 1 гол и 2 ассиста.

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В статье: Арсенал (Лондон) Ньюкасл Александр Зинченко
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