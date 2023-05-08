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Зинченко отыграл 61 минуту с Ньюкаслом и 50 раз коснулся мяча
Артета заменил украинца во втором тайме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 35-го тура АПЛ лондонский "Арсенал"
Главный тренер "канониров" Микель Артета выпустил Александра Зинченко в стартовом составе на эту игру. В итоге украинский защитник провел на поле 61 минуту, после чего испанский наставник заменил Александра Кира Тирни.
Аналитический портал SofaScore оценил игру 26-летнего Зинченко в 6,8 балла.
Статистика Александра в игре против "сорок":
- Выносы мяча: 3
- Перехваты: 1
- Отборы мяча: 0
- Обыгранный из дриблинга: 0
- Борьба за позицию (победа): 1 (0)
- Верховые дуэли (победа): 4 (3)
- Потери мяча: 6
- Фолы: 1
- Касания мяча: 50
- Точные передачи: 34/38 (89%)
- Длинные передачи (точные): 1 (0)
В этом сезоне чемпионата Англии украинец сыграл в 27 матчах, в которых записал на свой счет 1 гол и 2 ассиста.
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