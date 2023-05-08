  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Имя нового главного тренера Челси объявят на этой неделе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Имя нового главного тренера Челси объявят на этой неделе

Англия
Обновлено
(2 голосов)

Фаворитом остается Маурисио Почеттино

Имя нового главного тренера Челси объявят на этой неделе

Фото: twitter.com/PSG_insid / Автор: неизвестен

Новина українською

На этой неделе руководство "Челси" окончательно определится с новым главным тренером на следующий сезон.

По информации The Athletic, о решение будет объявлено в уже в ближайшие дни.

Основным кандидатом на эту должность, по-прежнему, остается экс-наставник "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино. Исполняющий обязанности главного тренера Фрэнк Лэмпард доработает с командой последних четыре матча в АПЛ вместе со спортивными директорами клуба.

Новый тренер уже начнет подготовку к кампании 2023/24.

"Челси" идет в турнирной таблице АПЛ на 11-м месте, а до зоны вылета всего 10 очков.

Читайте такжеФрэнк Лэмпард: Я счастлив наконец-то победить

По теме
yellow-arrow
В честь рекорда Холанда по голам в АПЛ Nike организовала северное сияние над Манчестером
yellow-arrow
Брайтон - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.05.2023
yellow-arrow
Вернидуб против Динамо, полуфиналы Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Расписание футбола на 8-14 мая
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Athletic

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде