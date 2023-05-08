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Имя нового главного тренера Челси объявят на этой неделе
Фаворитом остается Маурисио Почеттино
Фото: twitter.com/PSG_insid / Автор: неизвестен
На этой неделе руководство "Челси" окончательно определится с новым главным тренером на следующий сезон.
По информации The Athletic, о решение будет объявлено в уже в ближайшие дни.
Основным кандидатом на эту должность, по-прежнему, остается экс-наставник "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино. Исполняющий обязанности главного тренера Фрэнк Лэмпард доработает с командой последних четыре матча в АПЛ вместе со спортивными директорами клуба.
Новый тренер уже начнет подготовку к кампании 2023/24.
"Челси" идет в турнирной таблице АПЛ на 11-м месте, а до зоны вылета всего 10 очков.
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