Имя нового главного тренера Челси объявят на этой неделе

На этой неделе руководство "Челси" окончательно определится с новым главным тренером на следующий сезон.

По информации The Athletic, о решение будет объявлено в уже в ближайшие дни.

Основным кандидатом на эту должность, по-прежнему, остается экс-наставник "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино. Исполняющий обязанности главного тренера Фрэнк Лэмпард доработает с командой последних четыре матча в АПЛ вместе со спортивными директорами клуба.

Новый тренер уже начнет подготовку к кампании 2023/24.

"Челси" идет в турнирной таблице АПЛ на 11-м месте, а до зоны вылета всего 10 очков.