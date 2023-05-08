АПЛ. Фулхэм - Лестер 5:3. От чемпионства до вылета за семь лет? 

“Лестер”, “Лидс”, “Ноттингем Форест” или “Эвертон”? Последний “Саутгемптон” очень близок к тому, чтобы гарантировать себе вылет, поэтому по сути горькой участии пытаются избежать четыре команд. Каждая из них играет хуже другой, и вылет всех пяти последних команд лиги не стал бы для нее ощутимой потерей. Конечно, болельщики и работники этих пяти клубов с этим утверждением не согласятся. Как сказал недавно Шон Дайч, “на кону жизни людей и их средства к существованию”. Финансовая пропасть между АПЛ и вторым дивизионом просто огромная.

Для такого клуба как “Лестер”, который крайне зависит от телевизионных контрактов, вылет в Чемпионшип будет большим ударом. Но похоже, что все к этому идет. Впереди у “лис” матчи с “Ливерпулем”, “Ньюкаслом” и “Вест Хэмом”. В игре против “Фулхэма”, который большее не имеет турнирной мотивации, нужно было брать все три очка.

Но с “Лестером” на “Крейвен Коттедж” случился феерический провал. Это было так плохо, как в последних матчах Роджерса. Абсолютное безволие команды, грубые ошибки защитников (64 пропущенных гола в 16 матчах!), безынициативная игра с мячом.

“Фулхэм” очень легко забивал свои голы. Сначала Виллиан закрутил мяч в сетку со штрафного (ошибка кипера “Лестера” Иверсена), затем потеря Сумаре на чужой половине поля обернулась контратакой “дачников” и точным ударом Винисиуса после тонкой передачи Уилсона, наконец после еще одной потери гостей Кэйрни легко качнул Сеюнджю, и пробив в верхний угол.

Ужасный тайм от “Лестера”. Хуже просто не могло быть.

После перерыва Кэйрни сделал дубль. Тете сделал рывок по флангу, и откатил мяч под удар атакующем хавбеку “Фулхэму”. И только после 0:4 у “Лестера” начало что-то получаться в атаке. Но было поздно.

Барнс отыграл один мяч, пробив под перекладину, а затем Варди мог вернуть видимость интриги, но не реализовал пенальти, который сам же и заработал. С его ударом справился Лено, и для “Лестера” это был второй подряд не забитый пенальти за два матча.

“Фулхэм” сразу же ответил своим мячом – теперь уже дубль сделал Виллиан. Фанам “Лестера” ничего не оставалось, как делать саркастические жести и петь о том, что они “забили один гол”.

“Лестер” забил еще дважды. Очередной пенальти, и теперь уже к точке подошел Маддисон, а затем Барнс и Дака воспользовались ошибкой “Фулхэма” у своих ворот. Но это были просто утешительные подарки от “дачников”, не более и менее.

5:3 – “Лестер” остается пятым с конца, но с такой игрой его перспективы в трех последних турах выглядят очень сомнительно. “Фулхэм” остается десятым.

Чемпионат Англии, 35-й тур. Лондон, “Крейвен Коттедж”

“Фулхэм” – “Лестер” 5:3

Голы: Виллиан 10, Винисиус 18, Кэйрни 55, Кэйрни 51, Виллиан 70 – Барнс 59, Маддисон 82 (пен.), Барнс 89

На 66-й минуте Варди не реализовал пенальти (вратарь)

“Фулхэм”: Лено – Тете, Адарабийо, Диоп (Даффи 77), Робинсон – Палинья, Харрисон Рид (Лукич 77) – Уилсон (Кебано 82), Кэйрни (Декордова-Рид 82), Виллиан (Соломон 82) – Винисиус

“Лестер”: Иверсен – Кристиансен (Томас 76), Сеюнджю, Фас, Кастань – Сумаре (Дьюсберри-Холл 76), Тилеманс (Ндиди 60) – Барнс, Прат (Тете 46), Маддисон – Варди (Дака 76)

Предупреждения: Барнс 24, Маддисон 58, Сумаре 70