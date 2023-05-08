Брайтон - Эвертон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Команда Виталия Миколенко продолжает борьбу за выживание. "Эвертон" занимает вторую с конца строку таблицы английской Премьер-лиги и отстает от безопасной зоны всего на один балл. Дела у "Брайтона", возглавляемого бывшим наставником "Шахтера" Роберто де Дзерби, гораздо лучше: "чайки" идут в еврокубковой зоне, а по потерянным очкам даже могут побороться за Лигу чемпионов с "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем". Две последние очные встречи завершились победами "Брайтона": в обоих матчах команда забивала минимум по три гола.

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Чемпионат Англии 35-й тур

8 мая. Начало в 19:30

"Брайтон энд Хоув Альбион" - "Эвертон"

Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO

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