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Брайтон - Эвертон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча АПЛ

Брайтон - Эвертон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Команда Виталия Миколенко продолжает борьбу за выживание. "Эвертон" занимает вторую с конца строку таблицы английской Премьер-лиги и отстает от безопасной зоны всего на один балл. Дела у "Брайтона", возглавляемого бывшим наставником "Шахтера" Роберто де Дзерби, гораздо лучше: "чайки" идут в еврокубковой зоне, а по потерянным очкам даже могут побороться за Лигу чемпионов с "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем". Две последние очные встречи завершились победами "Брайтона": в обоих матчах команда забивала минимум по три гола.

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Чемпионат Англии 35-й тур
8 мая. Начало в 19:30
"Брайтон энд Хоув Альбион" - "Эвертон"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Брайтон энд Хоув Альбион смотреть футбол онлайн
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