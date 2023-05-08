АПЛ. Брайтон - Эвертон 1:5. Мастер-класс контратакующего футбола

“Эвертон” неожиданно смог взять важнейшие три очка в гостевом матче с “Брайтоном”. “Ириски” не побеждали на выезде с октября (13 матчей), и мало кто им давал шансов в поединке с “чайками”, которые впервые в истории рвутся в еврокубки. Но “Эвертон” провел просто великолепный тайм, уничтожив “Брайтон” на контратаках, а после перерыва успешно смог отбиться от натиска соперника. Благодаря этой победе команда Виталия Миколенко взлетает на шестнадцатое место.

Чемпионат Англии, 35-й тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Эвертон” 1:5

Голы: Мак Аллистер 79 – Дукуре 1, Дукуре 29, Стил 35 (авт.), Макнил 76, Макнил 90+6

“Брайтон”: Стил – Гросс, Уэбстер (Колуилл 46), Данк, Эступиньян – Кайседо, Мак Аллистер – Буонанотте (Марч 46, Гилмор 78), Ундав (Энсисо 46), Митома – Уэлбек (Фергюсон 46)

“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Мина, Паттерсон – Гейе (Онана 87), Гарнер – Макнил, Дукуре, Ивоби – Калверт-Льюин (Мопе 87)

Предупреждения: Данк 21 – Мина 18, Гейе 25, Калверт-Льюин 45+3, Дукуре 56, Онана 88