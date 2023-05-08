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Сандерленд и Ковентри пробились в плей-офф Чемпионшипа

Англия
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За бортом матчей за выход в АПЛ остался Миллуолл

Сандерленд и Ковентри пробились в плей-офф Чемпионшипа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Сандерленд” имеет шанс вернуться в английскую Премьер-лиги спустя шесть лет после вылета из нее по итогам сезона 2016/17.

“Черные коты” сумели вскочить в зону плей-офф в последнем, 46-м туре Чемпионшипа.

Так как “Бернли” и “Шеффилд Юнайтед” ранее гарантировали себе выход в АПЛ, а в Лигу 1 уже отправились “Рединг”, “Блэкпул” и “Уиган”, в последнем туре определялись после два последних участника плей-офф. Третье и четвертые позиции оставались за “Лутоном” и “Мидлсбро”.

“Ковентри Сити” нужно не было не проиграть в последнем туре, что команда Марка Робинса и сделала в игре с “Мидлсбро” (1:1).

Настоящая драма развернулась в борьбе за шестое место. Все было в руках “Миллуолла”, который выигрывал у “Блэкберна” 3:1 после первого тайма. Однако после перерыва “львы” посыпались, пропустили три гола и в итоге проиграли 3:4. Этим воспользовался “Сандерленд”, который благодаря голам Диалло, Притчарда и Кларка разгромил на выезде “Престон” (3:0).

В итоге в плей-офф Чемпионшипа “Сандерленд” сыграет с “Лутоном”, а “Мидлсбро” – с“Ковентри”. Полуфиналы будут состоять из двух матчей 13/14 и 16/17 мая. Финал плей-офф состоится 27 мая на “Уэмбли”.

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В статье: Чемпионшип Миллуолл (Англия) Сандерленд Ковентри (Англия)
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