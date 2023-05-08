Манчестер Юнайтед начал переговоры по защитнику-чемпиону Италии

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры по трансферу центрального защитника "Наполи" Ким Мин Чжэ. Чемпионы Италии готовы обсудить переход, если "манукунианцы" предложат 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на фуллбека также претендует "ПСЖ".

Ким Мин Чжэ присоединился к "Наполи" прошлым летом, перейдя из "Фенербахче" за 18 миллионов евро. Кореец сразу стал основым в команде Спаллетти и показывал уровень игры достойный лучшего фуллбека чемпионата.

Напомним, что в контракте у защитника прописан пункт об отступных, который в первые две недели трансферного окна позволяет ему уйти за сумму близкую к 50-ти миллионам евро.

В этом сезоне Ким Мин Чжэ провел за "Наполи" 43 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативных паса. Transfermarkt оценивает фуллбека в 50 миллионов евро.