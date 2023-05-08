Брайтон - Эвертон 1:5. Обзор матча и видео голов

Игра “Брайтона” с “Эвертоном” закончились одним из самых сенсационных результатов в сезоне. Команда Роберто Де Дзерби после побед над “Вулверхэмптоном” и “Манчестер Юнайтед” в последних турах, с разгромным счетом проиграла на своем поле аутсайдеру “Эвертону”, для которого это была только вторая выездная победа в сезоне. Гости прекрасно действовали на контратаках, по дублю сделали Дукуре и Макнил, “Брайтон” смог ответить только мячом Мак Аллистера. 5:1 – “Эвертон” берет важные три очка.

Чемпионат Англии, 35-й тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Эвертон” 1:5

Голы: Мак Аллистер 79 – Дукуре 1, Дукуре 29, Стил 35 (авт.), Макнил 76, Макнил 90+6