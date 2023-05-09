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Гвардиола о матче с Реалом: Мы приехали не за реваншем. Однажды мы выйдем в финал и выиграем его
Учел ошибки "Ливерпуля"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем полуфинале с "Реалом". Он верит, что однажды "горожане" выйдет в финале и выиграют его.
"В прошлом сезоне мы приехали сюда с надеждой выйти в финал. Мы хорошо играли в обоих матчах. Но этого было недостаточно.
Однако что было – то уже в прошлом. Мы приехали не за реваншем. Это просто еще одна возможность.
Однажды мы добьемся своего. Однажды мы выйдем в финал и выиграем его. И мы приехали сюда с целью добиться этого в нынешнем сезоне.
В прошлом сезоне не получилось, потому что мы встречались с "Реалом", который точно знает, что нужно делать в этом соревновании. Но чем больше мы будем играть с ним или другими топ-командами, тем ближе к триумфу мы будем", – сказал Гвардиола.
Напомним, что перед 1/8 финала Лиги чемпионов игроки "Ливерпуля" также говорили о желании отомстить "Реалу" за финал. В итоге "Мадрид" прошел "Ливерпуль" с общим счетом 6:2.
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