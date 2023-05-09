  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола о матче с Реалом: Мы приехали не за реваншем. Однажды мы выйдем в финал и выиграем его
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола о матче с Реалом: Мы приехали не за реваншем. Однажды мы выйдем в финал и выиграем его

Англия
(1 голосов)

Учел ошибки "Ливерпуля"

Гвардиола о матче с Реалом: Мы приехали не за реваншем. Однажды мы выйдем в финал и выиграем его

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем полуфинале с "Реалом". Он верит, что однажды "горожане" выйдет в финале и выиграют его.

"В прошлом сезоне мы приехали сюда с надеждой выйти в финал. Мы хорошо играли в обоих матчах. Но этого было недостаточно.

Однако что было – то уже в прошлом. Мы приехали не за реваншем. Это просто еще одна возможность.

Однажды мы добьемся своего. Однажды мы выйдем в финал и выиграем его. И мы приехали сюда с целью добиться этого в нынешнем сезоне.

В прошлом сезоне не получилось, потому что мы встречались с "Реалом", который точно знает, что нужно делать в этом соревновании. Но чем больше мы будем играть с ним или другими топ-командами, тем ближе к триумфу мы будем", – сказал Гвардиола.

Напомним, что перед 1/8 финала Лиги чемпионов игроки "Ливерпуля" также говорили о желании отомстить "Реалу" за финал. В итоге "Мадрид" прошел "Ливерпуль" с общим счетом 6:2.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Ноттингем Форест переиграл Саутгемптон и поднялся на шестнадцатое место
yellow-arrow
Миколенко получил не самые высокие оценки за матч с Брайтоном
yellow-arrow
Брайтон - Эвертон 1:5. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
mancity.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде