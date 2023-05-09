"Это был не настоящий Брайтон". Де Дзерби прокомментировал разгром от Эвертона

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал разгромное поражение своей команды от "Эвертона" (1:5) в 35-м туре чемпионата Англии.

Проблема не в тактической установке, мы не подготовились с точки зрения мотивации, с точки зрения ментальности. Сыграть много матчей за короткий период времени сложно. Мы не привыкли играть так много игр, над нашим менталитетом нужно работать.

"Очень тяжело объяснить эту игру. Это была действительно удивительная игра. Мы пропустили первый гол на 30-й секунде. Это был не настоящий "Брайтон", это плохой день.

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Я могу понять это. Я все еще горжусь своими игроками. Первый ответственный – это тренер. Это моя ответственность.

Мы должны запомнить эту игру и эту дату, 8 мая, потому что это может быть очень важным днем для нас, если мы улучшим менталитет. Мы должны подготовиться к следующей игре, если мы хотим бороться за великую цель.

До этого матча мы играли в фантастический футбол и получали фантастические результаты. Мы должны гордиться своей работой. Сегодня мы совершили большую ошибку, потому что показали, что не готовы играть в эту игру. Слишком много ошибок, мы проиграли в первом тайме, мы не были настоящим "Брайтоном". Это то, что мы должны улучшить", – приводит слова Де Дзерби BBC.