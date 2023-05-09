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"Это был не настоящий Брайтон". Де Дзерби прокомментировал разгром от Эвертона

Англия
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"Чайки" проиграли со счетом 1:5

"Это был не настоящий Брайтон". Де Дзерби прокомментировал разгром от Эвертона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал разгромное поражение своей команды от "Эвертона" (1:5) в 35-м туре чемпионата Англии.

"Очень тяжело объяснить эту игру. Это была действительно удивительная игра. Мы пропустили первый гол на 30-й секунде. Это был не настоящий "Брайтон", это плохой день.

Проблема не в тактической установке, мы не подготовились с точки зрения мотивации, с точки зрения ментальности. Сыграть много матчей за короткий период времени сложно. Мы не привыкли играть так много игр, над нашим менталитетом нужно работать.

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Я могу понять это. Я все еще горжусь своими игроками. Первый ответственный – это тренер. Это моя ответственность.

Мы должны запомнить эту игру и эту дату, 8 мая, потому что это может быть очень важным днем для нас, если мы улучшим менталитет. Мы должны подготовиться к следующей игре, если мы хотим бороться за великую цель.

До этого матча мы играли в фантастический футбол и получали фантастические результаты. Мы должны гордиться своей работой. Сегодня мы совершили большую ошибку, потому что показали, что не готовы играть в эту игру. Слишком много ошибок, мы проиграли в первом тайме, мы не были настоящим "Брайтоном". Это то, что мы должны улучшить", – приводит слова Де Дзерби BBC.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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