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Ключевой защитник Сити не сыграет с Реалом из-за травмы

Англия
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Получил повреждение с "Лидсом"

Ключевой защитник Сити не сыграет с Реалом из-за травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке не попал в заявку "горожан" на поединок полуфинала Лиги чемпионов против "Реала". 28-летний фуллбек получил повреждение в матче с "Лидсом" (2:1) 6-го мая и не успел восстановиться.

Зачастую Аке играл слева в обороне, в тройке центральных защитников или при формации с четырьмя фуллбеками. Вероятно, нидерландского фуллбека заменит Мануэль Аканджи. Швейцарец подменял Аке, когда тот пропускал матчи из-за травмы в апреле.

В этом сезоне Аке стал основным левым защитником в "Сити", он провел за команду Пепа 38 поединков и забил 3 гола.

Напомним, что "Реал" сегодня примет дома "Сити" в 22:00. Ответный матч пройдет 17-го мая на Этихаде.

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Натан Аке
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Источник:
marca.com

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