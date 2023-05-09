Ключевой защитник Сити не сыграет с Реалом из-за травмы

Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке не попал в заявку "горожан" на поединок полуфинала Лиги чемпионов против "Реала". 28-летний фуллбек получил повреждение в матче с "Лидсом" (2:1) 6-го мая и не успел восстановиться.

Зачастую Аке играл слева в обороне, в тройке центральных защитников или при формации с четырьмя фуллбеками. Вероятно, нидерландского фуллбека заменит Мануэль Аканджи. Швейцарец подменял Аке, когда тот пропускал матчи из-за травмы в апреле.

В этом сезоне Аке стал основным левым защитником в "Сити", он провел за команду Пепа 38 поединков и забил 3 гола.

Напомним, что "Реал" сегодня примет дома "Сити" в 22:00. Ответный матч пройдет 17-го мая на Этихаде.