Юнайтед будет переплачивать за защитника Наполи, чтобы обойти конкурентов

"Манчестер Юнайтед" готов переплатить за защитника "Наполи" Ким Мин Чжэ больше суммы отступных, чтобы опередить остальных претендентов на футболиста. "Манкунианцы" собираются отдать на 13 миллионов фунтов больше.

В контракте Ким Мин Чжэ прописаны отступные в размере 40 миллионов фунтов, которые будут действовать в первые две недели трансферного окна для клубов не из Италии. В Манчестере собираются предложить за корейского фуллбека 53 миллиона фунтов, чтобы перебить предложения конкурентов.

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В этом сезоне Ким провел за "Наполи" 43 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 50 миллионов евро.