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Юнайтед будет переплачивать за защитника Наполи, чтобы обойти конкурентов

Англия
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В клубе считают, что он стоит того

Юнайтед будет переплачивать за защитника Наполи, чтобы обойти конкурентов

Фото: sscnapoli.it

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" готов переплатить за защитника "Наполи" Ким Мин Чжэ больше суммы отступных, чтобы опередить остальных претендентов на футболиста. "Манкунианцы" собираются отдать на 13 миллионов фунтов больше.

В контракте Ким Мин Чжэ прописаны отступные в размере 40 миллионов фунтов, которые будут действовать в первые две недели трансферного окна для клубов не из Италии. В Манчестере собираются предложить за корейского фуллбека 53 миллиона фунтов, чтобы перебить предложения конкурентов.

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В этом сезоне Ким провел за "Наполи" 43 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 50 миллионов евро.

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В статье: Наполи (Неаполь) Манчестер Юнайтед Ким Мин Чжэ
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Источник:
dailymail.co.uk

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