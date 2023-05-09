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Юнайтед будет переплачивать за защитника Наполи, чтобы обойти конкурентов
В клубе считают, что он стоит того
Фото: sscnapoli.it
"Манчестер Юнайтед" готов переплатить за защитника "Наполи" Ким Мин Чжэ больше суммы отступных, чтобы опередить остальных претендентов на футболиста. "Манкунианцы" собираются отдать на 13 миллионов фунтов больше.
В контракте Ким Мин Чжэ прописаны отступные в размере 40 миллионов фунтов, которые будут действовать в первые две недели трансферного окна для клубов не из Италии. В Манчестере собираются предложить за корейского фуллбека 53 миллиона фунтов, чтобы перебить предложения конкурентов.
В этом сезоне Ким провел за "Наполи" 43 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 50 миллионов евро.
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