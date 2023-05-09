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Холанд, Грилиш и Бернарду будут пытаться забить Реалу больше, чем забьет Мадрид – состав Сити на первый полуфинал Лиги чемпионов
Из основных нет только Аке
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" опубликовал стартовый состав на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с "Реалом". Встреча начнется в 22:00.
Из новеньких в составе Мануэль Аканджи, который заменчет травмированного Натана Аке.
Полный состав выглядит следующим образом:
- Эдерсон – В.
- Кайл Уокер
- Рубен Диаш
- Джон Стоунз
- Мануэль Аканджи
- Илкай Гюндоган – К.
- Родри
- Кевин де Брюйне
- Бернарду Силва
- Эрлинг Холанд
- Джек Грилиш
Tonight's line-up! ????— Manchester City (@ManCity) May 9, 2023
XI | Ederson, Walker, Stones, Dias, Akanji, Rodrigo, Gundogan (C), De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland
SUBS | Ortega Moreno, Carson, Phillips, Laporte, Alvarez, Gomez, Mahrez, Foden, Palmer, Lewis#ManCity pic.twitter.com/nIkzsU6Q5q
Ответный поединок состоится на Этхаде, в Манчестере, 17-го мая.
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