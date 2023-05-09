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Холанд, Грилиш и Бернарду будут пытаться забить Реалу больше, чем забьет Мадрид – состав Сити на первый полуфинал Лиги чемпионов

Англия
(1 голосов)

Из основных нет только Аке

Холанд, Грилиш и Бернарду будут пытаться забить Реалу больше, чем забьет Мадрид – состав Сити на первый полуфинал Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" опубликовал стартовый состав на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с "Реалом". Встреча начнется в 22:00.

Из новеньких в составе Мануэль Аканджи, который заменчет травмированного Натана Аке.

Полный состав выглядит следующим образом:

  1. Эдерсон – В.
  2. Кайл Уокер
  3. Рубен Диаш
  4. Джон Стоунз
  5. Мануэль Аканджи
  6. Илкай Гюндоган – К.
  7. Родри
  8. Кевин де Брюйне
  9. Бернарду Силва
  10. Эрлинг Холанд
  11. Джек Грилиш

Ответный поединок состоится на Этхаде, в Манчестере, 17-го мая.

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Бернарду Силва Джек Грилиш Эрлинг Холанд
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