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Астон Вилла может летом бесплатно подписать нападающего Реала
Ему так и не предложили контракт
Фото: инстаграм @marcoasensio10
"Астон Вилла" уже планирует летние трансферы, который состоятся после прихода спортивного директора "Барселоны" Матеу Алемани. Ожидается, что бирмингемски клуб поборется за Марко Асенсио.
Контракт испанского вингера "Реала" истекает в конце сезона, что позволит не тратится на сам трансфер. Свободная сделка также освободит средства для контракта игрока - "Астон Вилла" собирается предложить испанцу 8 миллионов евро в год, что в два раза больше, чем он получает сейчас.
При этом приоритет для самого футболиста - это продление контракта с "Реалом", но информации о переговорах по новому контракту нет.
Ранее отмечалось, что "Астон Вилла" собирается строить долгосрочный проект вокруг Матеу Алемани и Уная Эмери.
Асенсио провел в этом сезоне за "Реал" 46 матчей, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.
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