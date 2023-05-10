Астон Вилла может летом бесплатно подписать нападающего Реала

"Астон Вилла" уже планирует летние трансферы, который состоятся после прихода спортивного директора "Барселоны" Матеу Алемани. Ожидается, что бирмингемски клуб поборется за Марко Асенсио.

Контракт испанского вингера "Реала" истекает в конце сезона, что позволит не тратится на сам трансфер. Свободная сделка также освободит средства для контракта игрока - "Астон Вилла" собирается предложить испанцу 8 миллионов евро в год, что в два раза больше, чем он получает сейчас.

При этом приоритет для самого футболиста - это продление контракта с "Реалом", но информации о переговорах по новому контракту нет.

Ранее отмечалось, что "Астон Вилла" собирается строить долгосрочный проект вокруг Матеу Алемани и Уная Эмери.

Асенсио провел в этом сезоне за "Реал" 46 матчей, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.