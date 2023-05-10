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Кан: Прошлым летом пытались сделать всё ради трансфера Холанда в Баварию, но уперлись в наш финансовый лимит
Также он заявил, что трансфер форварда за 100 миллионов евро маловероятен
Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан рассказал, что прошлым летом клуб пытался подписать Эрлинга Холанда. Также он заявил, что трансфер в "Мюнхен" нападающего за 100 миллионов евро этим летом маловероятен.
"В прошлом году мы пытались сделать все ради Эрлинга Холанда, но уперлись в наш финансовый лимит. Мы должны были решить: хотим ли мы сломать свою структуру зарплат? Мы не были готовы к этому. Это не в духе "Баварии", – сказал Кан.
– О нападающем за 100 миллионов евро.
– Когда речь идет о таких суммах, мы должны ответить на вопрос, даст ли игрок гарантию за такие деньги. Это было бы огромным риском, – закончил генеральный директор "Баварии".
Ранее сообщалось, что "Бавария" поборется за Виктора Осимхена и Рандаля Коло Муани. "Наполи" и "Айнтрахт" хотят получить за своих форвардов более 100 миллионов евро.
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