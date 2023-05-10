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Кан: Прошлым летом пытались сделать всё ради трансфера Холанда в Баварию, но уперлись в наш финансовый лимит

Англия
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Также он заявил, что трансфер форварда за 100 миллионов евро маловероятен

Кан: Прошлым летом пытались сделать всё ради трансфера Холанда в Баварию, но уперлись в наш финансовый лимит

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Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан рассказал, что прошлым летом клуб пытался подписать Эрлинга Холанда. Также он заявил, что трансфер в "Мюнхен" нападающего за 100 миллионов евро этим летом маловероятен.

"В прошлом году мы пытались сделать все ради Эрлинга Холанда, но уперлись в наш финансовый лимит. Мы должны были решить: хотим ли мы сломать свою структуру зарплат? Мы не были готовы к этому. Это не в духе "Баварии", – сказал Кан.

– О нападающем за 100 миллионов евро.

– Когда речь идет о таких суммах, мы должны ответить на вопрос, даст ли игрок гарантию за такие деньги. Это было бы огромным риском, – закончил генеральный директор "Баварии".

Ранее сообщалось, что "Бавария" поборется за Виктора Осимхена и Рандаля Коло Муани. "Наполи" и "Айнтрахт" хотят получить за своих форвардов более 100 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Оливер Кан Эрлинг Холанд
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Источник:
goal.com

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