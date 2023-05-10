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Ливерпуль готов отдать за полузащитника Ньюкасла 100 миллионов евро
Бразильцем интересуются "ПСЖ" и "Барселона"
Фото: twitter.com/NUFC
"ПСЖ", "Барселона" и "Ливерпуль" хотят купить полузащитника "Ньюкасла" Бруну Гимараеша. "Сороки" готовы предложить 25-летнему бразильцу рекордный для клуба контракт, чтобы он остался.
"Красные" готовят предложение в размере 100 миллионов евро. В клубе считают, что Гимараеш – идеальная альтернатива Джуду Беллингему, трансфер которого точно не состоится.
В "Барселоне" рассчитывают попытаться купить полузащитника летом 2024-го, когда до окончания контракта останется два года и "Ньюкасл" будет сговорчивее в вопросе цены.
"ПСЖ" собирается перестраивать команду и спортивный директор Луиш Кампуш хочет себе полузащитника. В "Париже" готовы предложить около 125 миллионов евро за футболиста.
Полузащитник пока не смотрит в сторону других клубов. Он хочет выступать в Лиге чемипонов, куда скорее всего квалифицируется "Ньюкасл" по итогам сезона. Он хочет обсудить свое будущее с руководством клуба.
В этом сезоне Гимараеш провел за "сорок" 36 матчей, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 60 миллионов евро.
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