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Тренер Ливерпуля по вбросу аутов больше не будет работать в клубе
Контракт со специалистом решили не продлевать
Фото: Twitter
Тренера "Ливерпуля" Томас Гроннемарк по бросанию мяча из аута покинет клуба. Датский специалист проработал с "мерсисайдцами" пять лет, но по окончании этого сезона контракт с ним продлен не будет.
"Все хорошее когда-то заканчивается. Мы с "Ливерпулем" решили не продлевать наше соглашение об обучении вбрасыванию мяча после пяти великолепных сезонов.
Я горжусь тем, что помог "Ливерпулю" подняться с 18-го на 1-е место в Премьер-лиге благодаря вбрасыванию мяча под давлением. Спасибо за прекрасно проведенное время и сотрудничество, "Ливерпулю" и Юргену Клоппу, персоналу и игрокам. У нас была фантастическая поездка", - написал тренер в своем Twitter.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пригласил Гроннемарка в начале сезона 2018/19, обнаружив, что его команда слишком часто теряет мяч после собственных вбросов аута. Томас параллельно работает с несколькими клубами. Помимо "красных", это "Аякс", "Тулуза" и "Филадельфия Юнион" из МЛС.
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