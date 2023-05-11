Тренер Ливерпуля по вбросу аутов больше не будет работать в клубе

Тренера "Ливерпуля" Томас Гроннемарк по бросанию мяча из аута покинет клуба. Датский специалист проработал с "мерсисайдцами" пять лет, но по окончании этого сезона контракт с ним продлен не будет.

"Все хорошее когда-то заканчивается. Мы с "Ливерпулем" решили не продлевать наше соглашение об обучении вбрасыванию мяча после пяти великолепных сезонов. Я горжусь тем, что помог "Ливерпулю" подняться с 18-го на 1-е место в Премьер-лиге благодаря вбрасыванию мяча под давлением. Спасибо за прекрасно проведенное время и сотрудничество, "Ливерпулю" и Юргену Клоппу, персоналу и игрокам. У нас была фантастическая поездка", - написал тренер в своем Twitter.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пригласил Гроннемарка в начале сезона 2018/19, обнаружив, что его команда слишком часто теряет мяч после собственных вбросов аута. Томас параллельно работает с несколькими клубами. Помимо "красных", это "Аякс", "Тулуза" и "Филадельфия Юнион" из МЛС.