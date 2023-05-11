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Арсенал вскоре продлит контракт с одним из лидеров команды

Англия
(1 голосов)

Стороны уже согласовали все условия

Арсенал вскоре продлит контракт с одним из лидеров команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Арсенала" Букайо Сака продлит контракт с лондонским клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, стороны согласовали все условия еще два месяца назад. Изменений в этом плане нет. Соглашение с 21-летним вингером будет действовать до лета 2028 года. Официально о пролонгации сотрудничества будет объявлено в ближайшее время.

Сака присоединился к "Арсеналу" в июле 2019 года. В нынешнем сезоне англичанин отыграл 45 матчей за "канониров" во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 110 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Букайо Сака
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
11.05.2023 в 15:01
а Зину забыли
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0
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.05.2023 в 16:10
Поешь витамины, мозги совсем усохли. У него еще три года по контракту
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+1
0

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