Арсенал вскоре продлит контракт с одним из лидеров команды

Вингер "Арсенала" Букайо Сака продлит контракт с лондонским клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, стороны согласовали все условия еще два месяца назад. Изменений в этом плане нет. Соглашение с 21-летним вингером будет действовать до лета 2028 года. Официально о пролонгации сотрудничества будет объявлено в ближайшее время.

Сака присоединился к "Арсеналу" в июле 2019 года. В нынешнем сезоне англичанин отыграл 45 матчей за "канониров" во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 110 миллионов евро.