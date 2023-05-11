Топ-клубы АПЛ интересуются Эмилиано Мартинесом. Он может сменить команду летом

Чемпион мира Эмиллиано Мартинес может покинуть "Астон Вилу" будущим летом, сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул. 30-летним вратарем интересуются "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Отмечается, что больше всех интереса проявляет именно "Тоттенхэм". У 36-летнего Уго Льориса остался один год по контракту.

Известно, что Маурисио Почеттино, который в скором времени возглавит "синих", хочет, чтобы руководство купило вратаря отличного профиля от Кепы Ариссабалаги и Эдуара Менди.

Эмилиано Мартинес провел 33 матча в АПЛ и провел 12 мачтей "на ноль". Больше "сухих листов" только у Де Хеа (14) и Аарона Рэмсдейла (13).