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Топ-клубы АПЛ интересуются Эмилиано Мартинесом. Он может сменить команду летом

Англия
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Топ-клубы АПЛ интересуются Эмилиано Мартинесом. Он может сменить команду летом

Фото: twitter.com/Argentina

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Чемпион мира Эмиллиано Мартинес может покинуть "Астон Вилу" будущим летом, сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул. 30-летним вратарем интересуются "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Отмечается, что больше всех интереса проявляет именно "Тоттенхэм". У 36-летнего Уго Льориса остался один год по контракту.

Известно, что Маурисио Почеттино, который в скором времени возглавит "синих", хочет, чтобы руководство купило вратаря отличного профиля от Кепы Ариссабалаги и Эдуара Менди.

Эмилиано Мартинес провел 33 матча в АПЛ и провел 12 мачтей "на ноль". Больше "сухих листов" только у Де Хеа (14) и Аарона Рэмсдейла (13).

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Эмилиано Мартинес
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