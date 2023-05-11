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Топ-клубы АПЛ интересуются Эмилиано Мартинесом. Он может сменить команду летом
Не нравится в "Астон Вилле"?
Фото: twitter.com/Argentina
Чемпион мира Эмиллиано Мартинес может покинуть "Астон Вилу" будущим летом, сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул. 30-летним вратарем интересуются "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Отмечается, что больше всех интереса проявляет именно "Тоттенхэм". У 36-летнего Уго Льориса остался один год по контракту.
Известно, что Маурисио Почеттино, который в скором времени возглавит "синих", хочет, чтобы руководство купило вратаря отличного профиля от Кепы Ариссабалаги и Эдуара Менди.
Эмилиано Мартинес провел 33 матча в АПЛ и провел 12 мачтей "на ноль". Больше "сухих листов" только у Де Хеа (14) и Аарона Рэмсдейла (13).
Es probable que Dibu Martínez cambie de club en junio. No tiene cláusula de salida. Hay tres clubes de la Premier League que lo tienen en carpeta:— Gastón Edul (@gastonedul) May 11, 2023
Tottenham -con más interés, Chelsea y Manchester United.
Muy probablemente dé un paso más hacia adelante en el próximo mercado. pic.twitter.com/14es5ufT9A
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