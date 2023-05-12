Лукаку встретится с будущим главным тренером Челси для обсуждения планов на сезон

Ромелу Лукаку планирует встретиться с будущим главным тренером "Челси", чтобы обсудить свое будущее в лондонской команде. Бельгийский форвард хотел бы остаться в Италии.

Пока неизвестно рассчитывает ли Маурисио Почеттино на Лукаку. "Челси" может захотеть попрощаться с нападающим, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и вписаться в финансовый фэйр-плей. Вариант с очередной арендой или постоянным трансфером был бы идеальным для форварда.

При этом "Интер" не хочет сотрудничать с Лукаку в следующем сезоне, Ромелу провел не самое удачное время в аренде. Продать Лукаку будет очень сложно, учитывая цену, которую за него отдали летом 2021-го (115 миллионов евро) и зарплатные ожидания футболиста. Так "Интер" заплатил за сезон аренды бельгийца 8 миллионов евро.

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Контракт Лукаку с "Челси" рассчитан до лета 2026-го. В этом сезоне он провел 30 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. В среднем Ромелу проводил на поле 51 минуту.